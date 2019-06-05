　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

端午連假北部地區省道易壅塞路段　一工處報乎你知！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，一工處報乎你知！（圖／一工處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

公路總局一工處5日指出，端午連假7日至9日共3天，預估轄區內車流高峰期，將在6月7日上午8時至下午18時，主要為返鄉及旅遊車流；另外，包括台15線池和宮2019年新竹縣長杯龍舟賽、台2乙線淡水清水巖祖師繞境，以及台3線龍潭大池龍舟賽活動或施工影響，將造成壅塞，籲請民眾注意。

一工處指出，台61線西濱快速公路63~64公里新豐鳳鼻路段，因施工造成車道縮減，又逢7日於鄰近該路段的新豐鄉池和宮池和湖，舉辦2019年新竹縣長杯龍舟賽，為避免參與活動車潮與南下返鄉出遊車流打結，請參與活動的用路人由新庄路或117線中正路轉台15線西濱公路進入會場。

而長途利用台61線西濱快速公路南下返鄉及旅遊的用路人，可提前由西濱快速公路48公里處觀音交流道轉台66線至新屋，再由台31線至湖口轉台1線南下避開壅塞路段(替代路線詳附圖一)。

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

▲▼端午連假北部地區省道易壅塞路段，一工處報乎你知！（圖／一工處提供）▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

除前述活動外，公路總局亦針對幾個容易壅塞的熱門遊憩區，建議用路人可利用替代路線進出；新北市台2線金山~萬里段，遊客可改走玉田路進入野柳風景區(替代路線詳附圖二)、台2線瑞濱~福隆段於車多時，用路人可藉由資訊可變看板（CMS）提供之旅行時間資訊，選擇是否由台2丙線做為替代道路(替代路線詳附圖三)。

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

桃園市台3線大溪路段車多時可由桃56瑞仁路、桃60大鶯路進入大溪(替代路線詳附圖四)、台7線、慈湖、石門水庫、角板山風景區部分，除台7線外，大台北地區遊客尚可選擇於三峽台3線轉台7乙北橫支線作為替代道路(替代路線詳附圖五)。

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

台64線西行台北港端因施工封閉一車道，請規劃銜接台61甲線南下的用路人，提前於八里匝道改行台15線連接台61線南下(替代路線詳附圖六)。國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，於6月7日全天(0-24時)將封閉南下匝道，欲由台66線轉國道1號南下的用路人可提前下平面道路改由幼獅交流道銜接國道1號(替代路線詳附圖七)。台68線西行接台15線匝道於端午連假期間禁止左轉南下，請用路人直行進入南寮後由東大路或天府路銜接台15線南下(替代路線詳附圖八)。

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，報乎你知！

ET快訊
端午連假最新天氣！一張圖看雨怎麼下　「上班日更明顯，鋒面雨勢
索羅門群島說話了！外交部長：100天內決定是否斷交台灣
爸爸剛踏入家門…她從自家13樓陽台一躍而下！頭顱破裂慘死

關鍵字：端午連假,北部,省道,壅塞路段,一工處

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

端午連假北部地區省道易壅塞路段　一工處報乎你知！

無人機科學蒐證　電鍍廠暗夜偷排廢水污染查獲勒令停工

沙崙智慧綠能科技聯合研究中心上樑　台灣綠能邁向新里程碑

印尼千人台南祈安祝福　南警關心相隨相護

慶祝警察節　安平警表揚績優警察人員

台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

賀一航遺照曝光：他生前最愛照片！　 白冰冰靈堂大哭「緊抱遺孀2分半」

端午連假北部地區省道易壅塞路段　一工處報乎你知！

無人機科學蒐證　電鍍廠暗夜偷排廢水污染查獲勒令停工

沙崙智慧綠能科技聯合研究中心上樑　台灣綠能邁向新里程碑

印尼千人台南祈安祝福　南警關心相隨相護

慶祝警察節　安平警表揚績優警察人員

台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

台東原住民文創聚落裝置藝術　呈現對土地敬意

SUP水上嘉年華15日登場　來青草湖消暑一夏

桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

孟晚舟案明日再開庭　中駐加大使：願一同尋求解決方案

上廁所也被問「MIC關了沒？」　蔣萬安翻白眼崩潰喊「受夠了」

展場限定飲品必喝！星巴克「咖啡旅程特展」來了　憑導覽手冊可不限次入場

吳怡霈美出場秒變十三姨　穿大蓬裙掉水裡「根本是災難」

華南青少棒／戰力斷層難再創佳績　嘉義市從守備做起

不斷更新／彭政閔、張志豪連續安打　兄弟3比2超前富邦

賓士AMG CLA35 Shooting Brake優美獵跑　主打年輕人買得起

罕見提早公布財報　鴻海5月營收年增10.69%創同期新高

北市違《勞基法》名單出爐　家樂福、中視遭重罰140萬、110萬

熊本熊盼任東奧火炬手慘遭打槍　理由：非人類、太幼齒

地方熱門新聞

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

清水溪放25蝦籠　金山封溪護魚..

陸客遊日月潭不肯消費？全都因為..

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

遊府城掉行李　波麗士找回櫻花妹..

館長嗆「你什麼咖」　鄭：巧言令..

月開110張罰單　新北嚴打違規..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

通過全球驗證　洪瑞清生產世界級..

吳寶春麵包進駐花蓮　21日開賣

一聽盧秀燕要來　百歲夫妻興奮整..

包鹼粽不要用硼砂了　衛生所免費..

苗栗落雷劈杉樹　當場起火燃燒

林瑞陽返鄉作客　擔任宜蘭觀光大..

更多熱門

相關新聞

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎麼下

端午連假將至，氣象局指出，在連假前兩日各地高溫炎熱，高溫上看32-35度，中部以北、南部山區要留意午後雷陣雨發生，但周日起，一道鋒面位於台灣北部，使得大氣環境變不穩定，全台都容易有局部或零星短暫陣雨發生。到了下周，滯留鋒面會更靠近台灣，屆時恐全台變天，出現明顯雨勢。

端午連假「3天塞車地雷路段」曝光

端午連假悠遊東部地區　搭乘葛瑪蘭最划算

全台樂園優惠懶人包！這間2人同行1人免費

小資族照過來！端午連假遊韓國換匯　專家教戰試算最省「結匯攻略」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面