▲端午連假北部地區省道易壅塞路段，一工處報乎你知！（圖／一工處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

公路總局一工處5日指出，端午連假7日至9日共3天，預估轄區內車流高峰期，將在6月7日上午8時至下午18時，主要為返鄉及旅遊車流；另外，包括台15線池和宮2019年新竹縣長杯龍舟賽、台2乙線淡水清水巖祖師繞境，以及台3線龍潭大池龍舟賽活動或施工影響，將造成壅塞，籲請民眾注意。

一工處指出，台61線西濱快速公路63~64公里新豐鳳鼻路段，因施工造成車道縮減，又逢7日於鄰近該路段的新豐鄉池和宮池和湖，舉辦2019年新竹縣長杯龍舟賽，為避免參與活動車潮與南下返鄉出遊車流打結，請參與活動的用路人由新庄路或117線中正路轉台15線西濱公路進入會場。

而長途利用台61線西濱快速公路南下返鄉及旅遊的用路人，可提前由西濱快速公路48公里處觀音交流道轉台66線至新屋，再由台31線至湖口轉台1線南下避開壅塞路段(替代路線詳附圖一)。

▲▼端午連假北部地區省道易壅塞路段，一工處報乎你知！（圖／一工處提供）

除前述活動外，公路總局亦針對幾個容易壅塞的熱門遊憩區，建議用路人可利用替代路線進出；新北市台2線金山~萬里段，遊客可改走玉田路進入野柳風景區(替代路線詳附圖二)、台2線瑞濱~福隆段於車多時，用路人可藉由資訊可變看板（CMS）提供之旅行時間資訊，選擇是否由台2丙線做為替代道路(替代路線詳附圖三)。

桃園市台3線大溪路段車多時可由桃56瑞仁路、桃60大鶯路進入大溪(替代路線詳附圖四)、台7線、慈湖、石門水庫、角板山風景區部分，除台7線外，大台北地區遊客尚可選擇於三峽台3線轉台7乙北橫支線作為替代道路(替代路線詳附圖五)。

台64線西行台北港端因施工封閉一車道，請規劃銜接台61甲線南下的用路人，提前於八里匝道改行台15線連接台61線南下(替代路線詳附圖六)。國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，於6月7日全天(0-24時)將封閉南下匝道，欲由台66線轉國道1號南下的用路人可提前下平面道路改由幼獅交流道銜接國道1號(替代路線詳附圖七)。台68線西行接台15線匝道於端午連假期間禁止左轉南下，請用路人直行進入南寮後由東大路或天府路銜接台15線南下(替代路線詳附圖八)。