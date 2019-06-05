端午連假最新天氣預報！一張圖看雨怎麼下　「上班日更明顯鋒面雨勢襲」

▲端午連假後期天氣越趨不穩，下周滯留鋒面報到，恐帶來明顯雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

端午連假將至，氣象局指出，在連假前兩日各地高溫炎熱，高溫上看32-35度，中部以北、南部山區要留意午後雷陣雨發生，但周日起，一道鋒面位於台灣北部，使得大氣環境變不穩定，全台都容易有局部或零星短暫陣雨發生。到了下周，滯留鋒面會更靠近台灣，屆時恐全台變天，出現明顯雨勢。

氣象預報員張承傳指出，周四、周五（端午節）各地天氣大至以多雲到晴為主，但因為太平洋高壓勢力弱一點，因此午後雷陣雨範圍會比今天廣，中部以北、東北部地區以及南部山區都要特別留意。氣溫方面，各地高溫約32-35度，部分地區還可能再更高一點。

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▲端午連假天氣，後期天氣越趨不穩定。（圖／中央氣象局）

到了周六，端午連假第二日，降雨仍以午後雷陣雨為主，但隨著一道滯留鋒面慢慢往台灣陸地接近，周日起，降雨不侷限在午後，全台降雨機率提升，西半部地區會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。

▲下周有道滯留鋒面接近台灣，恐帶來明顯雨勢。（圖／記者林敬旻攝）

預估下周起，滯留鋒面會更靠近台灣，甚至有機會延伸到陸地，屆時雨勢會更加明顯。氣象局提醒，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統造成短時強降雨及劇烈天氣現象，民眾可隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。