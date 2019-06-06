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端午連假將至　嘉縣警提前加強交通管制疏導

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▲▼ 因應端午節連續假期，嘉縣警加強交通疏導管制。（圖／嘉義縣警局提供，下同）

▲因應端午節連續假期，嘉縣警已提前加強交通疏導管制 。（圖／嘉義縣警局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節連續假期7日至9日為期3天，嘉義縣警察局為避免連續假期間各風景區周邊路段交通壅塞，另外針對嘉義縣龍舟賽活動會場及各風景區(如太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、高跟鞋教堂等)規劃交通疏導勤務，以維交通秩序及順暢，提升民眾遊憩品質。

▲▼ 因應端午節連續假期，嘉縣警加強交通疏導管制。（圖／嘉義縣警局提供，下同）
嘉義高鐵站已實施旅客上、下車分流機制，屆時前往搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車，車輛下客後即應駛離，另由高鐵站出站旅客，規劃至保鐵五路上車，前往高鐵站載客之車輛，不得於高鐵西路候客，一律至保鐵五路等候載客。嘉義縣警察局將派員加強高鐵站周邊交通疏導，並驅離、取締高鐵西路違規(臨時)停車車輛。

嘉義縣轄內各高速公路交流道於端午節連假期間雖未實施高乘載管制，惟高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，嘉義縣警察局將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，則立即疏導上交流道車流行止或改行替代道路，避免影響平面道路車流通行。

▲▼ 因應端午節連續假期，嘉縣警加強交通疏導管制。（圖／嘉義縣警局提供，下同）

嘉義縣警察局為因應東石漁人碼頭龍舟活動期間湧入的大量人、車，規劃警力實施交通疏導管制及活動會場的安全維護。活動期間旅客行車動線建議，

(一)入場走台82線往彩霞大道。
(二)車流量大時離場走替代疏導路線：黎明一路右轉走防汛道路。
(三)請依照交整員警的管制指揮，台82線、168線及彩霞大道沿線道路請勿併排停車 。

交通部公路總局於端午節連假期間推出國道客運86條路線平均約85折優惠，38條台灣好行電子票證半價優惠，搭乘國道客運、高鐵、臺鐵後，10小時內轉乘公路客運8公里免費、轉乘市區客運一段票免費，歡迎民眾多多利用

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關鍵字：端午連假,交通管制

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