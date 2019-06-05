官方民間友好互動　我國將協助索羅門建立海上執法能量

軍聞社／記者李一豪特稿

今年海軍敦睦支隊蒞訪的第3站為友邦索羅門群島，到訪期間不論與索國元首等政府高層互動，以及該國民眾對官兵的熱情歡迎，在在突顯雙方邦誼友好，也為國家外交挹注正面能量。

敦睦支隊訪問索羅門期間，駐索國大使羅添宏率重要幹部拜會索國總理蘇嘉瓦瑞（Hon.Mnasseh Sogavare）先生，雙方針對經貿、醫療，以及海洋執法等議題，深入交換意見，蘇嘉瓦瑞總理對我國大力提供協助，表達肯定與贊同，綜觀雙方互動過程和氣氛，進一步合作值得期待。

另外，蘇嘉瓦瑞總理率政府官員參加敦睦酒會期間，對文宣館陳列有關我國文化藝術、國防自主、船舶製造，以及電動機車、資訊3C等科技產品均深感興趣，詳細詢問許多問題，顯見兩國在社會、經濟、文化等許多層面，都具有深入交流合作的空間。

尤其，蘇嘉瓦瑞總理致詞時，對中華民國長期以來給予支持與協助，表達肯定和感謝之意，並提及索羅門是一個擁有眾多島嶼的國家，領海安全至關重要，這方面除澳洲給予支援，中華民國也表達將協助建立海上執法能量，並接受索國選派優秀學生赴我國就讀海軍官校，充實相關領域人才，對於這些議題的合作，蘇嘉瓦瑞總理表示期待，雙方也將進一步研討。

另外，敦睦支隊到訪期間，當地報紙以頭版新聞報導，內容亦表達歡迎之意，不僅媒體態度積極正面，支隊官兵休假期間赴首都荷尼亞拉參訪，得到索國民眾熱情與善意回應，多位官兵轉述當地人表示，臺灣朋友長期在當地設立技術團、衛生中心，為索羅門人診療、提供農作技術與產品，真誠奉獻，是他們真正的朋友，言談間流露對中華民國的肯定與友善，也顯出我國長期經營、維繫索羅門邦誼的成果，已超脫政府體制根植民間，可說卓然有成。