特戰戰術繩索訓練　背槍20秒內快速攀爬12公尺

軍聞社／記者周力行桃園4日電

陸軍特戰指揮部特4營今年3月執行「濱海城鎮要地行軍訓練」，期間的媒體邀訪中，特戰官兵使用拋繩槍打上5層樓的大樓後架繩，以近乎徒手方式自外牆垂直上攀突入樓頂，展現訓練成果，令人驚艷；其實，相關技術出自陸軍特戰指揮部「戰術繩索班」的訓練，該班隊106年起接受民間「散木團隊」公益技術指導，融入新式繩索技術，使特戰官兵機動與作戰能力更上一層樓。

採訪當日，基礎班學員們正進行快速攀升項目的考核，面對近12公尺的高度，他們必須背著槍、運用繩索與器材在20秒內攀到最高點，過程中，學員要能夠自行裝卸器材，途中能隨時停止進行故障排除，展現機動性與安全性；其中，散木團隊導入耐熱480度高溫的「子惠耐熱繩」與「子惠結」是其中關鍵，讓操作者在下降、轉換、攀登過程更順利與安全。

特戰指揮部表示，「戰術繩索班」前身為「垂直地障攀降班」，在與「散木團隊」接觸後，融入新式攀降、繩索及山訓器材，以科學化安全觀念結合傳統山地戰技技能，自106年迄今，共訓練9期約200名學員；並在今年推行九大駐地分組訓練，正式成立戰術繩索「應用班」，迄5月份止，戰術繩索應用班已開授4期基礎訓練班，並預計於6月開授第一期進階「證照班隊」，目的在訓練官兵運用繩索技術更加安全、迅速執行救災及各項戰備演訓任務，強化部隊災防與特種作戰能量。