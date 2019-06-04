敦睦支隊蒞訪馬紹爾適逢國慶　海軍樂隊受邀操演遊行

軍聞社／記者李一豪隨艦採訪

海軍108年敦睦遠航訓練支隊今年蒞訪3個友邦國家，其中，訪問馬紹爾群島共和國期間，適逢馬國建國40週年國慶，支隊官兵、學生共襄盛舉，參與該國國慶相關活動，以實際行動深化雙方友好情誼。

敦睦支隊抵達馬紹爾迪拉普港，隨即受到我國駐馬紹爾大使蕭勝中、馬紹爾外交部長席克（John M.Silk）、馬久羅市長傑克（Laide N.Jack），以及馬國民眾、我國僑胞的熱烈歡迎。

到訪首日，蕭勝中大使偕王支隊長等人前往馬國首任總統陵寢獻花致意，隨即晉見馬國總統海妮（Hilda C.Heine）女士、拜會國會議長凱迪（Kenneth A.Kedi），並在晚間於磐石軍艦舉辦敦睦酒會，宴請馬國政要，以及我國使館、技術團、衛生中心與僑胞，活動行程緊湊而熱絡。

此行最特別的是，支隊官兵受邀參與國慶盛會，不僅進入踩街遊行的行列中，與馬國民眾同樂，包括「海軍官校鼓號樂隊」、「海軍樂隊」、「陸戰儀隊」及「陸戰莒拳隊」，也在國慶大會操演，另外，支隊在園遊會設攤，提供珍珠奶茶等臺灣特產招待友邦民眾，人潮絡繹不絕，熱情大喊「I love Taiwan」！

支隊離開馬紹爾前，包括赴馬國致賀的外交部政務次長徐斯儉、蕭勝中大使、馬國外交部長席克、王支隊長共同主持聯合升旗典禮，海軍樂隊先後演奏雙方國歌，場面盛大隆重，僑胞在感動氣氛中為來自家鄉的同胞官兵送行，為敦訪馬國行程劃下完美句點。