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敦睦支隊訪馬紹爾　創3友邦元首歷史首次同登我國軍艦

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參與友邦國慶　深化國家外交成果

軍聞社／記者李一豪特稿

海軍敦睦支隊蒞訪友邦馬紹爾群島共和國期間，適逢馬國建國40週年國慶，透過支隊官兵共襄盛舉的過程，進一步深化雙方實質友好互動，也促成同時與多個友邦交流的難得機會，可說極具意義。

馬紹爾國慶期間，除了在該國常設使館的我國、美國、日本等3國大使參與國慶活動，包括澳洲、越南、西班牙等多國使節均前來致賀，更值得一提的是，我國在南太平洋的友邦諾魯、吉里巴斯兩國，分別由總統Baron D.Waqa先生、Taneti Muamau先生親自率團來訪。

期間，馬紹爾總統Hilda C.Heine女士偕同諾魯、吉里巴斯總統一同登上磐石軍艦參加敦睦酒會，締造「3位友邦元首同時登上中華民國軍艦」記錄，為海軍敦睦史寫下新頁。

參與友邦國慶　深化國家外交成果

另外，支隊長王少將表示，參與國慶典禮表演的陸戰儀隊、陸戰莒拳隊，不但受到馬國民眾熱烈掌聲，在場觀禮的日本、西班牙、澳洲大使，更直接向他和蕭勝中大使表達「你們的操演真的很精采！」

我國與上述三國雖無正式邦交，仍能藉由敦睦支隊到訪與官兵的操演，獲得肯定和讚賞，促成友好交流，象徵敦睦遠航訓練任務在戰訓的意義之外，也對促進我國參與國際社會、塑建國家形象具有直接貢獻，是一次成功的敦訪。

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