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特戰官兵繩索新技術　持槍發現敵人可隨時做殲滅動作

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特戰官兵繩索新技術　全面提升救災與作戰能量

軍聞社／記者周力行專訪

陸軍特戰指揮部接受「散木團隊」公益指導「戰術繩索班」訓練特戰官兵繩索應用技術，進一步強化他們的特種作戰與救災能量；已完訓的湯銘安中尉與楊政達士官長，除了進一步成為基礎班隊教官，強化種能外，更直接投入107年的波津加山搜救任務，實地驗證新技術展現的搜救能量。

湯銘安指出，在一次繩索技術交流場合中，發現「散木團隊」召集人徐世豐老師的繩索技術，有助提升特戰能量，研發使用的「子惠耐熱繩」、「子惠結」等，能改善攀登、下降方式，讓隊員在進行繩索下降時甚至能雙手放開繩索靈活運用、應變突發狀況，包含持槍警戒、出槍等，「發現敵人時，隨時可做殲滅敵方的動作」，在戰場或搜救上絕對都是非常大的幫助。

湯銘安並說，戰術繩索班成立至今，目前教學模式分為基礎、進階及高階班，「基礎班」課程包含認識繩索、器材到個人繩索技術，「中階班」教授團隊救援技能，「高階班」則運用在戰術、戰法上，克服困難地形、改善作戰部署。她也說，相較過去，如今的戰術繩索技術在執行城鎮攻堅、突入作戰或秘密滲透等任務，讓大家有更多方式及選擇，對於作戰人員安全方面也有更多保障。

特戰官兵繩索新技術　全面提升救災與作戰能量

楊政達表示，他在107年剛受完訓便投入「波津加山搜救任務」，因為新的技術並未在訓場以外運用過，心情相當忐忑；實際投入搜救後，發現對老師所教導與自己所學到技術相當有信心，不僅可以上升、下降，當搜索範圍超出繩索長度，可以應用老師所教導的「轉換」技術讓繩索無限延伸，擴大搜索距離。

散木團隊召集人徐世豐表示，為配合特戰部隊作戰、任務需求，散木團隊從著裝模式到課程內容，都為特戰官兵量身打造。徐世豐強調，官兵在戰場上，狀況多變，有時必須輕裝執行任務，又要兼顧安全與效率，因此他研發出一套軍方專有的訓練系統及配備，器材雖然簡單，卻都經過國際認證，方法則是自己研發、獨有的，實際運用上，具備極高的空間與彈性，相信對特戰官兵很有幫助。

特戰官兵繩索新技術　全面提升救災與作戰能量

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