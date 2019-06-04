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獨／內部民調曝光！蔡英文領先賴清德2％　年輕族群柯文哲贏賴40%

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▲▼柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲、韓國瑜、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

民進黨內總統初選在即，《ETtoday新聞雲》4日獨家取得一份，總統蔡英文陣營內部的對比民調資料，結果顯示，蔡英文以26%微幅領先前行政院長賴清德的24%；而其中的關鍵點，在於20至29歲的年輕族群支持度，賴清德在此年齡層支持度僅17％，慘輸給台北市長柯文哲的57%，兩人差距多達40％。

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握一份蔡英文陣營內部進行的民調資料，民調時間是在6月1日，其結果顯示，當「韓蔡柯」進行民調時，韓國瑜支持度32%、蔡英文26％，而柯文哲24％；而若是「韓賴柯」進行民調時，韓國瑜支持度30％、賴清德24％、柯文哲則有28％。

從民調結果可看出，在「三腳督」的民調中，韓國瑜都維持第一的優勢，而蔡英文第二、柯文哲第三；不過當民進黨參選人換成賴清德時，柯文哲則從末座爬升到第二位。總體而言，蔡英文也以26％微幅領先賴清德的24％。

其中蔡英文領先賴清德的關鍵點，正是在於20至29歲的年輕族群，在此年齡層方面，「韓蔡柯」韓國瑜支持度僅13%、蔡英文有33％，而柯文哲有42%；「韓賴柯」方面，韓國瑜12％、賴清德也僅有17％，柯文哲則有57%支持度。

對此，蔡英文陣營內部人士分析，從上週中執會敲定民調期程後，蔡英文在三人對比民調中，都維持穩定的微幅領先賴清德；經過交叉分析，蔡英文領先的關鍵，在於她受到白領、專技人員、學生等40歲以下選民支持，是可以跟柯文哲抗衡的，但是當民進黨換成賴清德時，年輕票源會一面倒灌給柯文哲，才導致他在20至29歲年齡層支持度將近六成。

面對當年台灣政治環境，黨內人士指出，民進黨在去年11月24日敗選的關鍵因素之一，在於網路戰場流失年輕族群的選票，台灣的政治已經進入社群媒體的時代，甚至是自媒體時代，選民溝通管道跟動員模式，已經有別於以往。

黨內人士分析，賴清德選戰模式多停留在傳統媒體時代，而蔡英文網路社群從臉書、Line、IG、推特等，除了進行政策宣傳，也做議題溝通。未來這段時間的選戰，如果不重視網路宣傳戰，很難在藍、白勢力夾殺的大選中出線的。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：蔡英文,賴清德,民進黨,2020總統,2020總統大選,柯文哲,韓國瑜,國民黨

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