被小黃司機攔車嗆聲！館長準備「揍到滿臉血」　館嫂鎖喉阻止救司機一命

▲館長遇行車糾紛，原本要下車揍人，被館嫂鎖喉阻止。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）

記者林彥臣／綜合報導

如果遇到行車糾紛，無論如何請冷靜處理，因為你永遠不知道對方車上坐的是什麼人！館長在直播中表示與計程車發生了一場行車糾紛，遭到對方破口大罵，館長甚至打算親自下車街頭格鬥把對方「揍到滿臉是血」，但是被館嫂「鎖喉阻止」，當事小黃司機完全不知道自己離死亡有多接近！

館長表示，事情發生在林口，當時是下午4點多由助理開車，他跟老婆小孩坐在後面，剛從交流道轉出去，也打了方向燈，後面一部計程車瘋狂按喇叭，助理車窗搖下手伸出去比了中指。

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館長接著說，「你上輩子一定有燒好香，不然我今天一定把你揍到滿臉是血」，後來停紅燈，計程車開到旁邊把車窗搖下，開始怒譙髒話「X你娘機X！X小車！」助理也與計程車對譙。

館長表示，當時開始抓狂準備開門下車揍人，結果館嫂立馬對館長鎖喉。館嫂說，「你幹嘛！你不要吵架！你帶小孩子出來，你現在什麼身分！你要去打人！小孩子在旁邊！」

▲館長多年來一直想要遇到這個場面，卻被館嫂阻止了。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



館長說，看助理在旁邊吵架吵得這麼爽，整個打架魂都起來了！「好不容易這麼多年來，終於有人敢攔我的車！你給我攔車，我打你也剛好而已」。就在館嫂跟館長扭打的這段期間，小黃司機也跟助理吵完開走了。

館長接著解釋，在電視上常常看到有人攔車拿棒球棒的，發生這種事一定上新聞的，「這種事我一定上新聞的」，因為大家都有行車紀錄器，就會看到館長飛踢、大隻拳頭踢斷對方的球棒之類的畫面，「這種上新聞一定超帥的」一直在幻想有人攔車，可是一直都沒有機會，「今天這個機會終於來了」。

館長說，這個上新聞畫面一定很漂亮，就不要在那邊整天看新聞「李婉鈺要告我，檢察官起訴，議員X你娘老X掰你多念點書，去7-11看到小孩子罵X你娘都館長，是不是都很瞎的新聞，一點都不帥，可是今天看到一個館長在路邊格鬥，是不是超帥的！」

館長的助理也還原行車糾紛的狀況，從林口交流道下來，靠著最右邊要切出去轉到內車道，看到對方最少離300公尺遠就在閃大燈，對方認為他直行車就遠遠的按喇吧，但那是左轉道，當下就搖下車窗比中指。

▲館長認為如果因為這種事上新聞，一定超帥。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



館長還虧助理說，都不會檢討自己人家看到他敢嗆他，「都沒有人要嗆我」，小弟怎麼當的，小弟就是人家來的時候氣魄要出來，你就很會打啊！「師父（館長）有錢嘛！我幫你處理，法律事幫你處理，你這樣就漏氣嘛！你一戰就成名嘛！」

館長最後還是再嗆小黃司機幸運，有時候一行人出去可能是整車滿座，如果載6個人都是一級主管跟助理，館長助理算是6個人裡面最不能打的，「我門開了，我連動手都沒動手，我旁邊的人就先動手，絕對先動手，輪不到我動手，你今天真的是很Lucky，真的是這樣，不要那麼兇，人外有人天外有天，打個方向燈而已，按個喇叭按成這樣子」。