3寶爸趁妻懷孕偷吃小三！手機存滿性愛片　她臨盆前抓包大崩潰

▲男子在妻子懷孕的時候與小三有染，被抓包後又再犯。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

一名男子阿福（化名）與妻子結婚多年，2人育有3名子女，怎料他卻在妻子懷第三胎期間與女子小樂（化名）有染，不但一起購買事後藥，更是在手機當中存放各種性行為影像。新北地院審理後，判阿福、小樂各賠10萬元，全案仍可上訴。

妻察覺異狀 揭丈夫承諾外遇對象離婚

根據判決書內容，阿福與妻子2017年間結婚，2人婚育有3名子女。怎料2023年妻子懷孕期間，阿福與小樂互動頻繁，讓妻子感到不對勁，進一步調查後才發現，2人竟是情侶關係，阿福更是向小樂承諾「願意離婚」。

此外，阿福還陪同小樂前往藥局購買「事後藥」、「保護子宮的藥」等物，妻子查看丈夫的手機，更是發現了2人發生性行為時的影片，導致即將臨盆的她傷心欲絕。

簽和解仍私下往來 妻提告求償

阿福、小樂偷腥的事件曝光後簽下和解協議，承諾不會再見面、聯繫，也不再接近對方，否則每次將須賠償50萬元的懲罰性違約金。怎料後續妻子又抓包，阿福謊稱深夜在公司，實則把車開至小樂住處樓下，等了約40分鐘左右，還撞見阿福下樓。

後來妻子開口質問，阿福卻稱「別人關心我怎麼了嗎」，讓妻子終於死心，決定將2人告上法院。新北地院經過審理後，判阿福、小樂各須賠償10萬元，全案仍可上訴。