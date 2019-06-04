象山蒙臉亮刀「錢拿出來」搶700元　被害人「聽音指認」：就是他！

▲王姓男子否認強盜700元，因為「錢拿出來」這句話的口音被指認出來。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市象山步道4月發生搶匪持刀搶劫1對男女大學生700元案件，警方原本憑著菸蒂上DNA，逮捕有強盜前科的王姓男子，但王男堅絕否認犯案，檢警乾脆找來5個身形相似的人，一起穿同款衣服，戴帽子、口罩排排站，分別說「錢拿出來」，2名被害人分開指認，不約而同都認出王男聲音，台北地檢署4日依強盜罪起訴。

▲遭搶的1對男女大學生曾到警局指認王姓嫌犯的「聲音」（圖為資料照／記者趙永博攝）

4月7日晚間9時許，被害的男女大學生相約至台北市信義區象山上看夜景，卻在永春亭時，遭身穿連帽風衣的男子持刀搶劫，風衣男頭戴帽子、口罩，只露出眼睛，亮刀要求「錢拿出來，否則捅你」，被害人總共掏出700元，王男還退了100元讓2人下山可以搭車離開。

信義分局獲報後，從涼亭的1根菸蒂驗出DNA，鎖定14年前在四獸山搶劫情侶的王姓男子，不過王男到案後矢口否認犯案，被檢察官請回，警方持續調閱附近監視器，確認王男曾在事發前後進出登山步道，讀缺王男到現場的證據。

▲台北象山步道上的「永春亭」是搶案現場。（圖為資料照／記者趙永博攝）

此時，被害人向檢察官表示，雖然沒看清楚嫌犯長相，但是他說「錢拿出來」的聲音，他們絕對忘不了，檢察官因此請信義分局安排，找了5個身形與嫌犯相仿的人，全都穿上類似的連身風衣，戴帽子、口罩，排排站在被害人面前，2名被害人分開「聽音」指認，果然，不約而同指認出在現場留下DNA的王男。

檢警因這項重要線索，向法院聲請搜索票，在王男家中搜出犯案用水果刀，並將王男聲押獲准，王男最後坦承因沒錢吃飯，所以跟被害人要錢，但強調當時插在腰間褲頭，沒有拿來恐嚇強盜，但檢察官仍根據被害人指認，依強盜罪起訴王男。

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