凌晨機車詭異橫倒路中央…大燈還開著！　21歲騎士醉墜水溝亡

▲警方搜索後在一旁的水溝內發現連男，但當時他已經沒有生命徵象。（圖／記者趙永博攝）

社會中心／綜合報導

新北市八里區荖阡坑路2日凌晨2時許發生一起離奇車禍，報案民眾指出，當時駕車行經事故路段，赫見一部機車橫倒路中央，騎士卻不見蹤影，經警方到場搜索後，才在一旁約50公分深的水溝內發現21歲的連姓騎士，但當時他已無生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治；警方深入調查，發現連男酒精濃度竟達0.73毫克，初步研判應是酒駕自摔殞命。

報案民眾向警方表示，當時他從桃園開車前往八里訪友，但行經荖阡坑路時卻赫然發現路中央橫倒一輛黑色機車，當下環顧四周未見騎士蹤影，心裡覺得奇怪，便打電話報警求助。

▲連男的黑色機車橫倒路中央，安全帽也掉落一旁。（圖／記者趙永博攝）

警方到場後展開搜索，發現橫倒的機車大燈仍然開著、安全帽掉落一旁，且路面還有5公尺長的刮痕，研判騎士應該就在附近，幾經找尋，最後終於在路旁一處50公分深的水溝內發現機車騎士，經車牌比對後確認其身分就是21歲的連姓男子；但警方表示，連男救起時已經沒有呼吸心跳，經救護人員一路CPR、並送往馬偕醫院搶救後，雖一度恢復生命徵象，但情況仍然不樂觀，最後於2日上午9時許宣告不治身亡。

為釐清連男車禍原因，警方積極調閱監視器，但卻發現事發當下並無車輛經過，推斷連男應是自摔；經院方抽血檢測換算後，還驚訝地發現連男酒測值高達0.73毫克，已經到了幾乎爛醉的狀態，初步研判應是連男酒後騎車，不勝酒力自摔才會落入水溝殞命，但確切原因仍還有待進一步調查釐清。

▲連男送醫搶救後雖一度恢復心跳，但最後仍於2日上午9時許不治身亡。（圖／記者趙永博攝）