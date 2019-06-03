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虧大了！　拒吃1千5百元罰單　要被罰近10萬元　

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▲屏東地院依公共危險罪將判處陳姓男子3個月有期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東地院依公共危險罪將判處陳姓男子3個月有期徒刑 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣陳姓男子駕駛自小客車未繫安全帶，擔心被警方開單告發，拒絕停車受檢，還在街道超速、逆向、闖紅燈、任意變換車道，除吃下危險駕車罰單，被 處罰新台幣6000-24000罰鍰，並吊扣牌照3個月，還被法官依公共危險罪判處3個月有期徒刑，易科罰金要9萬元，這回虧大了。

警方表示，汽車行駛於一般道路上汽車前座乘客未繫安全帶，是處罰1500元。46歲陳姓男子，於去年3月29日晚上20時46分許，駕駛自小客車行經屏東縣潮州鎮光春路段時，被駕駛警用巡邏車執行勤務的吳姓警員發現，示意陳停車。

不料，陳未聽從警員指示，為逃避警方攔查立即加速駛離，且未遵守駕駛汽車應遵守道路交通安全規則，在市區危險行駛，威脅其他用路人往來安全，尤其夜間視線欠佳，危險性更高。

他一路沿潮州鎮光春路、田新路、彭達街、彭城路、民安路、興美路、光春路、崙東路、懇親路、大智路、盛春路等道路行駛，在逃避過程中，或超速以70-80公里速度行駛（行經之道路速限大都在50公里以下），或逆向駛入對向車道，或任意變換車道，或闖越紅燈，或左右轉彎未打方向燈，致生用路人往來危險。經警方追逐16分鐘，約14.32 公里，在潮州鎮通潮路旁才被警方攔下，警方依危險駕車開罰，由於他在市區駕車行為，威脅其他用路人安全，訊後後依公共危險罪送辦，被檢察官起訴，法官判刑3個月。

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關鍵字：屏東,潮州,警察,危險駕駛,公共危險

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