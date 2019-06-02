「你都把氣吹在牙齒！」　酒駕男盧3小時酒測不成吃針頭

▲酒駕曾男使吹氣不足賤招盧3小時讓酒測不成，最後是吃針頭抽血。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

真是有夠盧、有夠行！竟然能酒測吹氣多次，時間長達3小時多還吹不成，警員與男子之間多次的再吹再吹、不要停不要停對話，讓人聽了大笑。警員傻眼後「沒關係，就讓你挨針」，強制讓男子吃針頭。男子抽血檢驗，酒測值1.245mg/l，依公共危險罪嫌偵辦。

「我要回家啦！我要看我女兒啦」，面對盧半天的曾姓男子，警員說「先處理這個啦（酒測）、先吹啦」；曾男最後先敷衍的短吹氣，警方再要求「像吹氣球一樣的啦、吹長一點的啦，再吹、再吹、再吹！不要停、不要停！」「唉！吹氣時間不過長，再來再吹，不行啦，再來，先吸氣再吹，這樣吹氣太短了啦，阿伯啊要吹長一點啦！」

曾男以「我頭腦壞掉了」來塘塞吹氣不足，但馬上遭女警指正，「你沒有將氣吹出來啊，你都將氣吹在牙齒，你都沒在配合酒測吹氣啊。」

警方調查，1日15時42分許接獲民眾報案，宜蘭市神農路2段70-1號對面發生交通事故，經警員到場瞭解，是曾姓男子酒後騎乘重機車自摔，現場警員請曾男配合實施酒測，但曾男仍多次消極不配合，遲至17時仍未施測，才強制將人帶至陽明醫院抽血檢驗，酒測值為249mg/dl（換算呼氣值1.245mg/l），並於22時18分向其宣讀權利後，依公共危險罪嫌偵辦。

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