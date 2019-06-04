民宿主不倫茶室女3年　激情後步出摩鐵遇刺青男...200萬飛了

▲60多歲已婚民宿主人愛上茶室44歲女服務生，卻慘遭仙人跳，損失200萬元。（示意圖與本案當事人無關／視覺中國）

記者劉昌松／台北報導

1名60多歲已婚男子在淡水茶室遇到44歲楊姓女服務生，男子臨老入花叢，享受多年戀愛滋味後，2018年突然被楊女的陳姓男友在摩鐵外堵到，陳男露出刺青揚言「不缺小錢，只缺大錢」，被害人被迫付200萬元後，陳男仍帶人殺到家門口，被害人受不了報警；台北地檢署4日依恐嚇取財等罪，起訴楊女、陳男，以及楊女姪子共3人。

據了解，被害人與妻子經營民宿為生，2015年間，被害人到淡水某間茶室消費，遇到楊姓女服務生，被害人看上眼，便開始與楊女交往，3年來都以為自己把婚外情控制得很好，沒想到在2018年4月底，被害人和楊女去淡水摩鐵開房間休息結束後，一出摩鐵就被楊女的36歲陳姓男友攔下。

▲仙人跳被害人付完錢卻拿不回借據，還遭對方殺到家門口討錢。（示意圖與本案當事人無關／視覺中國CFP）

陳男自稱是楊女「老公」，剛從監獄被關出來，「我不缺小錢，只缺大錢」，並露出自己身上刺青，要被害人支付300萬元，並說知道被害人住處，如果不給錢，就把婚外情的事情說出去，被害人被迫簽下200萬元借據，並開了5張、每張40萬元的本票。

被害人事後如數繳付200萬元，取回本票，再要像楊女的潘姓姪子拿回借據時遭拒，陳男食髓知味，又帶人殺到被害人家門口討錢，被害人忍無可忍，報警稱自己遭仙人跳。檢警查出楊女把交往過程細節告訴陳男，分得129萬元，陳男分得71萬元，都已花完，而潘男協助恐嚇，3人都被依恐嚇取財罪嫌起訴。

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