新婚3月偷吃「1日2戰」　渣男追不回小三竟盜前妻臉書po裸照

▲謝姓男子新婚3個月就發生婚外情偷吃，離婚後追不回小三，竟將裸照po上網。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

高雄謝姓男子才結婚3個多月，就偷吃打同一款手遊的朱姓女網友，前後發生8次性行為，某天上午先在謝家大戰一回，下午又殺到台南開房間再戰，謝妻發現後，結束半年婚姻關係，沒想到謝男不爽朱女事後拒絕複合，竟用前妻的臉書帳號po出2人過去性愛裸照，朱女怒告謝男前妻，謝男出庭坦承盜用帳號，北檢查明前因後果，處分不起訴謝男前妻。

▲謝男和朱女2個月內偷情8次，其中某天還「1日2戰」。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

檢方調查，謝男在2017年11月18日結婚，隔年2月底，就和手機遊戲群組認識的朱姓女子開始交往，謝男馬上在3月1日趁妻子不在，把朱女帶回家裡上床，3月14日，2人上午先在謝家大戰1回，下午又趕到台南開房間再戰，接著到4月中為止，又5度北上台北開房間，前後8次偷情，還拍下私密照片及影片。

謝男密集偷吃的事情很快就被妻子發現，2人在2018年5月5日和妻子離婚，結束短短半年的婚姻關係，朱女也決定分手，兩頭落空的謝男想找朱女復合遭拒，竟然用前妻的臉書帳號，公開2人偷情時的對話截圖，以及朱女裸照。

▲謝男離婚後不滿小三沒有依承諾複合，就用前妻帳號po出小三裸照。（示意圖與本案無關／達志影像）

朱女以為遭元配報復，到台北地檢署控告謝男前妻涉嫌散布猥褻物品罪，但檢察官傳喚謝男前妻不出庭，反而是謝男到案坦承，他本來就有前妻的臉書帳號密碼，那些文字和照片都是他po的，原因是「對朱女不爽，她給的承諾沒有兌現，她的承諾是說要復合」。

真相大白後，朱女撤回告訴，檢察官以罪嫌不足等理由，處分不起訴謝男前妻。另一方面，謝男前妻怒告朱女侵害她的配偶權，朱女坦承與有婦之夫偷情，但辯稱，謝男多次說：「婚姻本來就有問題，也有離婚打算，她並非導致謝妻離婚的原因」，但橋頭地院仍判朱女要賠償謝妻30萬元確定。

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