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戰場延燒到校園！美國目標轉向「留學簽證」　耶魯校長：學術不應政治化

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▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲大量中國留學生填補美國大學資金空缺。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

中美貿易戰從貨品、技術一路延燒到人才，美國政府已經將目標轉向中國在美的頂尖人才，嚴格審查留學生與研究人員得申請簽證。最近幾周不少中國研究人員向《彭博》記者表示，他們最近的學術與工作環境條件月來愈差，有大學甚至開除了中國籍的教授，且由於簽證遭拒的案例越來越多，中國教育部也發布「留學預警」，建議準備赴美的學生需加強評估風險。

《彭博》報導指出，中國留學生人數2018年成長了3.6％，人數達36萬餘人，為全球之冠。大量的中國留學生貢獻的學費，也填補了美國大學資金的缺口，然而，今年1月至3月領取中國獎學金的留學生，其拒簽比例達13.5%，去年同期的拒簽率僅3.2%。哈佛大學公共衛生學院教授、北京協和醫學院（PUMC）公共衛生學院長劉遠立表示，對於這種不必要的衝突感到非常擔憂，甚至是悲哀，「限制中國學者、學生很不合理，也違背了美國試圖成為偉大國家的核心價值。」

▲▼美國嚴格審查中國留學簽。（圖／東方IC）

▲中國留學生的美簽期已由5年調降至1年。（圖／東方IC）

中國國家級的「千人計畫」（Thousand Talents）隨著美中衝突加劇，中國也正試圖降低此一計畫的影響力與進程。麻省理工學院的中國籍博士生指出，往年的學生簽證續簽，平均只要3周就能搞定，如今都要等上好幾個月才能得到回應。其中一名博士生指出，原本計畫畢業後待在美國就業，如今都傾向於回中國，因為他們認為美國對中國學生的審查只會更久、更嚴。

中國國際合作與交流司副司長徐永吉3日表示，美方指責中國學者、學生在美開展「非傳統間諜活動」是毫無根據的，《環球時報》更在社評中指出，美國若離開中國市場，美國科學研究與教育的先進性就將飄在空中，「這將是美國的自毀之路，而不可能是美國守住各種看家本領的自保過程。」

美國總統川普2在017年底公布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）中承諾，會加強對留學生的簽證審查程序，並考慮對來自特定國家的科學、技術、工程和數學學生實施限制，以確保知識產權不會轉移給競爭對手。2018年6月美國務院已將美攻讀航太、機器人、高端製造的中國大陸研究生的簽證期限，從5年縮短至1年。

▲▼美國嚴格審查中國留學簽。（圖／東方IC）

▲美國留學展仍吸引不少中國學生詢問。（圖／東方IC）

除了留學生外，中國學者也是美國的目標之一，《國家安全戰略》公布後，埃默里大學（Emory University）、德克薩斯大學（University of Texas）等校也相繼開除多位中國籍研究人員。不過也有些學校力挺中國學者，耶鲁大学（Yale University）學校長沙洛維（Peter Salovey）上月23日就在公開信中肯定國際人才的貢獻，中國外交部也隨即回應表示，「兩國間的學術與文化交流，不應該政治化。」

《彭博》認為，先不論嚴審中國學者簽證對美國造成的影響，若是從中國的角度來看，或許並非壞事，反倒能替中國增加更多「海歸派」，中國的頂尖大學與企業，目前已迫不及待將人才從美國挖回來。華為創辦人任正非就曾表示，「如果這是我們所需要的人才，我會非常樂意將他們帶回來。」

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關鍵字：中國,留學簽證,耶魯大學,北美要聞

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