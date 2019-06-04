川普見梅伊談合作關係　美英將達成「非常實質」的貿易協議

▲川普和梅伊談論雙方未來的合作關係。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普今（4）日和即將卸任的英國首相梅伊（Theresa May）會面，儘管2人並沒有一對一單獨會面，不過也在一系列雙邊會議活動討論美英未來的合作關係。川普表示，美國會在英國脫歐後，和英國達成一項「非常實質」且「公平」的貿易協議。

根據《路透》報導，川普和梅伊一早現身美、英企業共同舉辦的商務早餐會，會中川普表示，美英兩國間將會有一個非常重要的貿易協議，而且是公平的，雙方都想要達成的目標，同時也感謝梅伊擔任首相相當出色，儘管卸任後還有一段「看守期」，希望她可以堅持下去，讓這個「協議」完成。

梅伊提及兩國關係回應，認為透過雙邊自由貿易協議可以更擴大合作，鞏固、形塑，並影響全球經濟和制度規範，保持市場自由、公平、開放，以及產業競爭力。

在一系列雙邊會議當中，梅伊送給川普1941年《大西洋憲章》副本，該份由時任英國首相邱吉爾（Winston Churchill）及時任美國總統富蘭克林羅斯福（Franklin D. Roosevelt）簽署的文件被視為建立跨太平洋關係的重要步驟之一，此舉也被外界解讀為提醒川普維護國際貿易和外交的價值。