旅遊警示才剛發出！　大陸駐紐領事館：有公民在麻州遇害

▲中國公民在麻省遇害。（圖／中華人民共和國駐紐約總領事館官網）



大陸中心／綜合報導

大陸官方發出多條旅遊示警後，中國駐紐約總領事館4日表示，近日從麻薩諸塞州（Commonwealth of Massachusetts，又稱麻省、麻州）米德爾薩克斯（Middlesex University）地區檢警辦公室獲悉，目前已有一名中國公民遇害，希望大眾能關注當地安全情勢，以確保人身安全。

中國駐紐約總領事館公告稱，館方立即要求當地執法部門全力偵破此案，盡快將兇手繩之以法，並已聯絡受害者家屬，協助處理後續事宜。領事館再次提醒，中國公民應關注當地安全形勢，規避安全風險，以確保人身和財產的安全。

大陸文化和旅遊部4日下午在記者會上表示，「近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，及時了解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。本提醒有效期至2019年12月31日。」

除文化和旅遊部外，大陸外交部也指出，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美的中國人。公告提醒，「赴美國中國公民和在美國中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情況，請及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。」