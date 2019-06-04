二寶爸曝水槽「奶瓶海」洗到懷疑人生：只是一天份　網友震撼了

▲ 一天份的奶瓶 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

家長們平時帶孩子就已經耗費掉大半體力了，但搞定孩子之後還有無數的家事和清潔工作要做，更是讓人懷疑人生。一名老爸就在臉書上表示，他下班回家後還要面對整個水槽的「奶瓶海」，但也只能默默低頭搓洗，藉此向辛苦的上班族爸爸們致敬，網友們也都看傻眼表示「怎麼積的啊」、「還是親餵比較省事」。

「敬各位下班後低頭不語，默默搓搓洗洗，有時洗到懷疑人生辛苦的爸爸們。」一名爸爸今日有感而發，在臉書「爆廢公社」中貼出水槽中「奶瓶海」的照片，畫面震撼了上千名網友。他表示目前家中有一位1歲多的孩子，小隻的則是剛出生不到2個月，「大的正常三餐，睡前配方奶，小的4h，母乳瓶餵。」

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▲▼東西超多！爸媽們都辛苦了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見他貼出的奶瓶照雖然僅僅是一天份而已，拆開後卻是塞滿了水槽，畫面相當壯觀，目測有14個以上的瓶子；加上每個奶嘴、奶瓶蓋都要仔細搓洗+烘乾殺菌，光想像就知道要耗費不少時間。

貼文一出，網友們看到這麼多奶瓶都紛紛表示「好辛苦」，「強迫症的我沒辦法接受喝完奶奶之後奶瓶放很久才來洗。我2個孩子奶瓶沒這麼多」、「怎麼積的啊」、「還是親餵比較省事」、「我要給我老公看，他會安慰一些」、「我還以為是托嬰中心」、「我一支奶瓶用到底，我是懶媽」、「小弟佩服」、「我都是用完馬上洗」。

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