喚妻買飲料！人夫曝「空罐放冰箱」都市傳說　千人有共鳴：我家也是

▲嗯？為什麼冰箱裡有空飲料罐？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一位人妻日前出門到超商寄東西時，接到老公的電話「幫我買一罐紅茶好不好」，她答應後，突然想到一件事，便問「為什麼都要把喝完的飲料罐再冰回冰箱？」沒想到男方卻說「這個妳就不懂了！」意外釣出一段都市傳說。貼文後讓網友熱論「跟我男友一樣」、「還有剩一口魔咒，冰進去的就不會再拿出來了」。

這名女網友在臉書《爆廢公社》表示，老公突然打來問她在哪，她則回「我在便利商店寄東西！」男方接著要求「幫我買一罐紅茶好不好？」她先是答應，但突然想到一件事，便回應「可以是可以，但是我不懂一件事欸……你為什麼都要把喝完的飲料罐再冰回冰箱啊？」

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▲空罐不是應該丟回收嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO老公聽到後，一本正經地回應，「這個妳就不懂了！這是一個都市傳說，只要你把空的紅茶罐放回冰箱冰，經過7749天之後紅茶就會再長出來」。聽到這個答案後，原PO馬上出招「那……我跟你媽說說這個都市傳說好了！看她會說什麼～」讓老公直呼「老婆我錯了！我懶惰沒有拿去丟……老婆對不起啦！」

原PO最後也標註笑說「#婆婆永遠是最有用的」。看到貼文後，許多女網友也相當有感，「我老公是會剩個幾滴，說要留一口給我喝」、「原來大家老公都一樣」、「懶得丟垃圾」、「我哥是飲料拿走，然後空袋子就放進冰箱」、「我老公也把空的東西放冰箱，他給我的答案是……這樣才不會臭掉啊」、「我家的是都喝到只剩一口，就真的那麼剛剛好剩一口」。

還有不少男網友現身說法，「我好像偶爾也會」、「真是壞習慣，但我也是耶」、「還好我只會把毛巾跟工具放冰箱，不會把吃完的瓶罐放回去」。其他人則表示，「我聽到是喝完的飲料放冰箱，底下還要壓一張百元鈔，隔天才會出現一瓶新的」、「還有剩一口魔咒，冰進去的就不會再拿出來了」。

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