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頭痛小孩、大人不盡相同　常讓爸媽慌了手腳「更頭痛」！

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▲神經內科主治醫師暨台灣頭痛學會秘書長楊浚銘，主講偏頭痛先進療法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲神經內科主治醫師暨台灣頭痛學會秘書長楊浚銘，主講偏頭痛先進療法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

頭痛不分年齡，小孩頭痛起來，常讓父母慌了手腳「更頭痛」！雖然多數都是良性偏頭痛等良性頭痛較多，惟因兒童偏頭痛臨床表現和大人不盡相同，加上許多檢查，如電腦斷層等，對於尚未發育完成的兒童大腦具有傷害性，故需求助小兒神經科醫師診斷治療。

台灣頭痛學會秘書長、奇美醫學中心神經內科楊浚銘醫師指出，如何了解兒童頭痛的主訴，以及是否需要找小兒神經科醫師診斷，是家長相當兩難的抉擇，所以奇美醫院特別舉辦演講活動，邀請奇美醫學中心兒科部小兒神經科專家賴明琪醫師，專門介紹兒童偏頭痛的議題。

雖然頭痛是個症狀，然而慢性偏頭痛卻是一個疾病，令人困擾甚至會想要自殺。患者常說：「醫師你沒痛過你不知道啦，真是度日如年！」。有些病人天天受頭痛折磨，吃藥也無法改善，甚至每天需要服用到4瓶感冒糖漿，才會稍緩頭痛。

▲神經內科主治醫師暨台灣頭痛學會秘書長楊浚銘，主講偏頭痛先進療法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊浚銘醫師以看診案例經驗分享，分享肉毒桿菌注射，及最新抗『抑鈣素基因-系胜肽（calcitonin gene-related peptide，簡稱CGRP）』療法，這是種胜肽蛋白抑制劑，不僅改善症狀，甚至達到接近治癒的地步，這也說明醫學的進步對於人類的貢獻。

台灣頭痛學會理事長林高章醫師也教導民眾如何自我簡易評估那些頭痛是需要就醫？哪些可以自我放鬆就會緩解？那些需要長期服藥？而哪些可以頭痛時再服藥即可。畢竟，每個人的頭痛經驗都不一樣，唯一不變的，那就是規律生活、清淡飲食及規則運動，絕對可以緩解偏頭痛或緊縮性頭痛這些困擾大多數人的頭痛症狀。

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關鍵字：頭痛,小孩,大人,相同

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