凱道造勢剛結束！韓國瑜要去花蓮　黃暐瀚3不警告：場面只會下滑





▲韓國瑜參加凱道造勢。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日受邀參加凱道造勢活動，2日確定要參加8日在花蓮舉辦的「前進東台灣‧全民花蓮見」挺韓大會師，預計22日還要去台中的挺韓大會。韓國瑜接二連三參加造勢活動的行為，讓資深媒體人黃暐瀚認為，「不妥、不宜、不該」，因為這樣密集造勢，消耗能量太大了。

「凱道過後，花蓮三不！」黃暐瀚3日在臉書上表示，自己進入新聞圈即將滿20年，認為韓國瑜在凱道造勢之後，還有花蓮，「坦白說我覺得『不妥、不宜、不該』。」

黃暐瀚提到，「不妥」的理由是，才6月而已就密集造勢，消耗的能量太大，如果是明年選前最後一週，那就當然可以，但才剛辦完凱道造勢，隔一周花蓮又再辦，「韓粉會累、路途奔波，再加上車票根本買不到了，場面肯定只會下滑」。

黃暐瀚說，「不宜」是因為8日為端午連續假日，花蓮人為了回家，常常一張火車票難求，現在又發動花蓮造勢，形塑韓粉搶車票的印象，「問題是現在根本早就沒票，下週日花蓮回台北肯定塞車，下週的大塞車，將全部賴成『韓國瑜的錯』」。

至於「不該」，黃暐瀚提到，去花蓮不是不可以，但是不是非得在7月15日初選結束之前？不管是為了還前花蓮縣長傅崑萁人情，還是為了花東民眾著想，東部的造勢大會，在715之後都可以放膽做、大方做，但不宜現在就做。

黃暐瀚表示，6月1日韓國瑜已經設下了「凱道障礙」，未來藍綠白所有政治人物，都很難超越這個障礙。但是這個障礙應該擺到7月15日之後，而不是7月15日前再舉辦花蓮台中兩場造勢，「畢竟未來兩場造勢，幾乎不可能超過自己設下的『凱道障礙』，這做法實在不聰明」。

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