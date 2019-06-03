跟韓國瑜對罵3分鐘　李喬如曾提「這建議」讓網友全傻眼了

▲民進黨議員李喬如和韓國瑜在議會對罵3分鐘。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄民進黨議員李喬如3日在議會總質詢時，跟市長韓國瑜在議會對罵3分鐘、戰力十足，隨著網路討論度升高，李喬如的過去也被起底，原來她曾在陳菊執政時期，在議會建議「30歲以上不婚不生的公務人員考績打丙等，35至38歲不婚不生的、不得參選公職」，語出驚人的提議，連陳菊聽了都皺起眉頭。

李喬如從1994年開始，就連任4屆議員，2010年縣市合併後，又繼續連任3屆到現在，被封為「七連霸議員」，跟現任議長許崑源是同期同學，她今年1月17日首度在議會對上韓國瑜時，還因為全程用「超流利台語」質詢，讓韓國瑜反應不過來，笑著要李喬如放慢速度。

▲李喬如從前質詢的畫面遭起底。(資料畫面／翻攝YouTube)

這次李喬如槓上韓國瑜，有網友就挖出她的「黑歷史」，她在7年前陳菊執政時，在議會上建議，將公務人員的生育和婚姻當作打考績標準，「30歲以上未婚、不生者列丙等，生兩個乙等、三個甲等，且35歲至38歲不婚不生的人，不得參選公職」，一席話讓全場驚呆。

李喬如這番話，等於讓陳菊和蔡英文都中槍，陳菊聽到時也皺起眉頭，表示每個人的規劃都不同，呼籲李喬如要尊重人權，如今這段歷史被起底，也讓網友笑說，「那小英這次不能選總統了」。