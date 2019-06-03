請注意！　端節連假去龍潭參加龍舟活動　警方進行交管

▲端節龍潭龍舟活動，警方進行交管，籲請前往民眾注意。（圖／龍潭警方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每逢假日必塞車的桃園龍潭、大溪區，今年端節連假、又有龍潭區2019年龍潭歸鄉文化節等活動，龍潭警分局為確保連假期間，前來參加活動民眾交通順暢，結合義警、民防、義交、婦女志工等數百協勤民力，將於區內觀光景點、龍潭大池周邊道路，進行交通管制，籲請民眾注意。

龍潭警分局3日指出，為因應端午連續3天假期，及連假期間市府客家局在龍潭大池周邊舉辦「2019龍潭歸鄉文化節」活動，該局於龍潭大池周邊道路完成的交通疏導及管制措施如下：

▲▼端節龍潭龍舟活動，警方進行交管，籲請民前往眾注意。（圖／龍潭警方提供）

一、行人徒步區：管制時間：2019年6月7日8時至6月9日24時。管制路段：龍潭區神龍路(自龍元路至南龍路口)；龍元路(自神龍路至中豐路口)禁止車輛通行。

二、停車建議：除了龍潭區新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位，龍華路第一停車場外，另規劃有龍潭高中、凌雲國中等臨時停車場供參觀遊玩民眾使用。

龍潭警分局長蕭欽杰呼籲：參加活動民眾請注意財務的保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，另會場主要圍繞在大池周邊，請各位家長要注意小朋友的安全，避免滑落大池內，若現場有任何需要警察的協助，會場舞臺邊設有機動派出所，歡迎各位前來洽詢。

「2019龍潭歸鄉文化節」活動包含龍舟競賽、歷史文化巡禮、浪漫音樂會、水上獅王高樁爭霸賽暨客家獅表演、五彩水舞秀及在地農特產市集等各項慶端午活動，除了149個隊伍參賽外，預計將吸引數萬人參觀民眾湧入龍潭區，另加上轄區石門水庫風景區、六福村及小人國遊樂區，勢必與龍舟賽活動人、車潮結合，將嚴重衝擊龍潭區的交通狀況。