南警全力交管疏導　清明連假交通順暢無死亡事故

▲清明連假，台南市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員2495名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年清明掃墓人潮、車潮湧入，台南市30處主要公墓及納骨塔周邊道路均出現大量車流，又因有4日連續假期，且適逢兒童節，台南八大風景區均出現出遊之人車潮，台南市警局為確保轄區各道路交通順暢，累計規劃交通崗178處，動員2495名警力維持掃墓及風景區與各主要道路交通順暢。

本次清明連續4日掃墓勤務，警察局配合台南市民政局、環保局、交通局、消防局、衛生局、工務局等單位，共同維護各墓園周邊道路交通順暢及安全，並妥適規劃執行交通「分流」、「交管」、「替代」、「接駁」等交管措施，確實做到更有效且迅速的疏導作為，讓市民清明掃墓有一個安全又順暢的環境，又能盡興漫遊古蹟風景區。

這次清明掃墓，各地墓區、納骨塔區湧入龐大人、車潮，警察局運用空拍機於重點時段，針對二王公墓等地區，掌握即時資訊，於重要節點延長綠燈秒數，迅速疏處，確保民眾清明掃墓之安全。

運用建置之路口監錄系統及市府交控中心，即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除，同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

高速公路沿線分局亦利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通大隊勤指中心與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。本次假期期間主動上線警察廣播電臺播報路況37則，提供改道及交通事故資訊及地方廣播群組託播即時路況共計275則，合計312則，善用即時通訊軟體發揮功效。

市警局指出，本次假期交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空中」，利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。

市警局長黃宗仁對警察同仁及義交於假期期間犧牲假期為市民服務的精神，全心全力投入交通工作，提升本市交通環境及用路人行的安全，使得連續4日假期無A1類死亡交通事故；也感謝民眾於交通較壅塞時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同續營造「交通順暢平安」優質環境。