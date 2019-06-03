清水祖師暗訪遶境　淡水「端午封城」交通管制19處

▲因應清水祖師遶境活動，淡水分局將進行封城交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

淡水清水巖清水祖師遶境「首日暗訪」」將自7日下午5時起熱鬧展開，隔日上午10時將延續「平安遶境」活動，共為期2天，期間適逢端午連續假期之首日及隔日，預估朝香信徒、參觀民眾及遊客高達數萬人次，屆時人、車潮將嚴重衝擊淡水道路交通，因此淡水警方也規劃了道路管制勤務，同時捷運淡水站南側鼻頭街也區隔為雙向通行，以利民眾轉乘。

管制範圍涵蓋淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路；管制時段首日為7日15時到隔日2時、8日9時至24時，共計19處管制點，於遶境活動時間內除住戶、在地工作人員、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike貨車等彈性放行外，所有非淡水市區內住戶汽車一律禁止進入市區。

▼交通管制區域。（圖／記者陳豐德翻攝）



管制時段內，所有公車（含免費接駁公車）均改道不行經市區，起迄站改設在捷運淡水站前廣場；此外淡金路共設置6處臨時招呼站，提供即招即停載客服務，民眾可多加利用。各客運業者、臺北及新北大眾捷運公司於公車上、沿線招呼站及捷運淡水線各站區提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息。

淡水警方建議民眾，如預定7日15時、8日9時的遶境活動時段內要前往淡水市區，請改搭乘大眾捷運系統最為便捷，以避免因交通管制而影響行程規劃。並呼籲為節省寶貴時間，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身分證明文件；外來遊客務必出發前詢問相關動線、多利用大眾運輸系統前往。

淡水親水祖師遶境起源於日治時期民眾恭迎清水祖師以驅逐瘟疫，沿襲近百年的遶境傳承，每年結合本地各大宮廟、獅陣及軒社等陣頭，家戶置香案祭拜，頗具昔日傳統特色及影響力，此活動因融合傳統與現代多元文化風格，新北市政府在102年已公告列入無形文化資產。