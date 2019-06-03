　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清水祖師暗訪遶境　淡水「端午封城」交通管制19處

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼因應清水祖師遶境活動，淡水分局將進行封城交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲因應清水祖師遶境活動，淡水分局將進行封城交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

淡水清水巖清水祖師遶境「首日暗訪」」將自7日下午5時起熱鬧展開，隔日上午10時將延續「平安遶境」活動，共為期2天，期間適逢端午連續假期之首日及隔日，預估朝香信徒、參觀民眾及遊客高達數萬人次，屆時人、車潮將嚴重衝擊淡水道路交通，因此淡水警方也規劃了道路管制勤務，同時捷運淡水站南側鼻頭街也區隔為雙向通行，以利民眾轉乘。

管制範圍涵蓋淡金路（登輝大道）以西、新春街與中山北路212巷口以南、中正路以東之淡水區內主要道路；管制時段首日為7日15時到隔日2時、8日9時至24時，共計19處管制點，於遶境活動時間內除住戶、在地工作人員、公務車、救護車、媒體採訪車、Ubike貨車等彈性放行外，所有非淡水市區內住戶汽車一律禁止進入市區。

▼交通管制區域。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼因應清水祖師遶境活動，淡水分局將進行封城交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）

管制時段內，所有公車（含免費接駁公車）均改道不行經市區，起迄站改設在捷運淡水站前廣場；此外淡金路共設置6處臨時招呼站，提供即招即停載客服務，民眾可多加利用。各客運業者、臺北及新北大眾捷運公司於公車上、沿線招呼站及捷運淡水線各站區提供管制與公車改道及臨時招呼站設置等乘車訊息。

淡水警方建議民眾，如預定7日15時、8日9時的遶境活動時段內要前往淡水市區，請改搭乘大眾捷運系統最為便捷，以避免因交通管制而影響行程規劃。並呼籲為節省寶貴時間，住戶如欲進入管制點時，請配合出示身分證明文件；外來遊客務必出發前詢問相關動線、多利用大眾運輸系統前往。

淡水親水祖師遶境起源於日治時期民眾恭迎清水祖師以驅逐瘟疫，沿襲近百年的遶境傳承，每年結合本地各大宮廟、獅陣及軒社等陣頭，家戶置香案祭拜，頗具昔日傳統特色及影響力，此活動因融合傳統與現代多元文化風格，新北市政府在102年已公告列入無形文化資產。

▲▼因應清水祖師遶境活動，淡水分局將進行封城交通管制。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
韓國瑜動怒次數增加　賴祥蔚：最新民調顯示三大危機
鄭聚然怒轟館長「把臭錢收回去」！狠酸蔡英文：叫妳姊姊都行

關鍵字：清水祖師,遶境,淡水,封城,交管

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虧大了！　拒吃1千5百元罰單　要被罰近10萬元　

緝毒犬上陣！　杜絕大陸農畜產製品端節走私來台　海巡總動員

吳子嘉狂爆料「韓國瑜X新莊王小姐」桃色疑雲　北檢4日傳喚說明

跳水頭撞池底癱瘓！17歲泳將「不期待回泳池」：會怕啊...父心痛喊告

上班必經台62線！他「3天收12張超速」狂噴4萬　冤喊：標誌太小看不清楚

清水祖師暗訪遶境　淡水「端午封城」交通管制19處

一通未接來電...「送行者女兒」最大遺憾　心碎無法修復父親大體

仿冒名牌3折賣出「55個粉絲團全假貨」　無良商人2年賺8千萬

繼父「從膝蓋摸到鼠蹊部」　繼女「我髒了」踢腳夾屁股不敢睡

口足畫家廖健一器捐遺愛5人　妻女辦畫展淚崩：爸爸一直在我們身邊

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

虧大了！　拒吃1千5百元罰單　要被罰近10萬元　

緝毒犬上陣！　杜絕大陸農畜產製品端節走私來台　海巡總動員

吳子嘉狂爆料「韓國瑜X新莊王小姐」桃色疑雲　北檢4日傳喚說明

跳水頭撞池底癱瘓！17歲泳將「不期待回泳池」：會怕啊...父心痛喊告

上班必經台62線！他「3天收12張超速」狂噴4萬　冤喊：標誌太小看不清楚

清水祖師暗訪遶境　淡水「端午封城」交通管制19處

一通未接來電...「送行者女兒」最大遺憾　心碎無法修復父親大體

仿冒名牌3折賣出「55個粉絲團全假貨」　無良商人2年賺8千萬

繼父「從膝蓋摸到鼠蹊部」　繼女「我髒了」踢腳夾屁股不敢睡

口足畫家廖健一器捐遺愛5人　妻女辦畫展淚崩：爸爸一直在我們身邊

外資大舉增持中國大陸債券　彭博巴克萊分階段納入全球綜合指數

華聞快遞／廣東對科技人員給予稅收優惠　推動港人港稅、澳人澳稅

交友軟體照目測她高168／55　見本尊嚇暈！體重破百還暗示要過夜

端午節10大禮品出爐！上班族最愛禮券、冰粽　最討厭自家產品

姐弟一起看影片！聖上爽躺沙發　小奴才坐地兼當手機架

影／到日本買到手軟！東京近郊超好逛「5大Outlet商場」懶人包

虧大了！　拒吃1千5百元罰單　要被罰近10萬元　

搶攻上班族　爭鮮外帶壽司推網美野餐盒　美威鮭魚炊飯5折

全球肥胖找到新原因！研究發現和「鄉村經濟提升」有關

韓職／SK飛龍1650萬元挖走索沙　5日中午前飛抵韓國

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

社會熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：..

和男友虐死1歲嬰恐怖對話曝　保..

兒休克2次找不出原因　司機臉鐵..

車震朋友高中女兒5次　家教免關

知名廣播人賣假機油詐1.1億　..

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

進摩鐵到結束48分　法院還幫認..

韓「8日花蓮造勢」東大門夜市失..

新車一夕毀滅　夫：老婆最貴

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

天道盟大哥記仇　槍擊四海幫堂主

少女開「公幹婊子團」罵同學　賠..

少年「頭撞池底」四肢癱瘓　哥心..

老司機車聚　上百輛汽車塞爆洛陽..

更多熱門

相關新聞

茶鄉媽祖遶境　護佑當地除蟲鎮煞

睽違已久的茶鄉媽祖遶境再登場！新北市深坑、石碇、坪林等地區以農業和產茶為主，每隔五年定期從臺北關渡宮迎請二媽至當地遶境一個月，象徵協助茶農除蟲鎮煞。2日關渡二媽在深坑慈聖宮展開遶境，民政局長柯慶忠前往參拜，與信眾一同感受茶鄉特有的迎媽祖文化。

快訊／八里男子疑遭「持刀闖屋算帳」

淡水吃日料！外國客拒付「10%服務費」

淡水分館攜手聖約翰　推廣融合玩具

22億新地標落腳淡水　金鬱金香酒店6月試營運

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

踮腳拿泡麵！短裙女「2顆屁股蛋」直接露出

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面