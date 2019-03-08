蘇花路廊蘇澳至南澳　13日災演交管150分鐘

▲13日走蘇花路廊民眾請注意！當天9時30分至12時，蘇花路廊蘇澳至南澳災演交管150分鐘。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

13日走蘇花路廊民眾請注意！公路總局因應汛期將至，加強公路災害緊急應變處理能力及橫向聯防動員，訂13日（星期三）上午9時30分至12時，於台9丁線（舊蘇花公路）9K+200、台9線117K+418（新澳隧道）路段，辦理複合式災害防救災演練，屆時配合演練情境進行，將在台9丁線蘇澳至東澳（2k+200至16k+900）、台9線東澳至南澳路段（新澳隧道北口至117k+448~118k+715）交管通行。

公路總局南澳工務段表示，因應汛期將至13日上午9時30分至12時，於台9丁線（舊蘇花公路）9K+200、台9線117K+418（新澳隧道）路段，辦理複合式災害防救災演練，屆時將封閉台9丁線蘇澳至東澳（2k+200至16k+900）、台9線東澳至南澳路段（新澳隧道北口至117k+448~118k+715）交管通行，請用路人配合車道指示號誌(LCS)及現場交通管制指揮通行（演練完成立即開放通行）。

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另為縮短演練封閉時間，加強橫向聯防單位動員並熟稔搶災流程，11日上午及下午於上述路段各進行1場預演作業，現場採機動管制，屆時亦請用路人配合指揮管制通行。

公路總局說，蘇花公路沿線有多處正進行各項施工及機動管制，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用該局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及隨時注意收聽廣播訊息，提早規劃替代路線。