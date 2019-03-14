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「蔡英文交管說」惹議　盧秀燕臉書發文：為市民須把話說重

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▲▼盧秀燕臉書發文，強調未市民健康，必須將話說重。（圖／翻攝臉書）

▲盧秀燕臉書發文，強調未市民健康，必須將話說重。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕日前因中火空污問題，拋出「總統蔡英文來未必要協助交管」，引發爭議。她14日在臉書發「內心話」改稱，「總統來台中一定配合交管」，「為了台中市民，燕子必須把話說得很重，如果話不重，中央會重視？」她也呼籲蔡總統「是否願意公開表態『支持先拆除中火1至2部機組，跟台中市府一起展現改善中部空污的決心？！』」

台中市長盧秀燕14日在臉書發一篇「 為母則強，為守護市民健康而強悍─堅持拆除中火部分燃煤機組」文章。文中提到她對於改善台中空污的「內心話」。

盧秀燕表示，為了強力整治空汚，燕子上任後，市府除了針對中火室內煤倉延宕進行開罰以外，燕子也向蔡總統喊話：希望中央正視地方意見，至少拆除中火1至2部燃煤機組，以此作為改善中部空污的第一步！她為了台中市民，必須把話說得很重，如果話不重，中央會重視？會理解我們的心情嗎？

她也提到，「總統來台中市，我們一定配合總統進出台中的交管需求」，但也拜託總統，請瞭解台中市民的痛苦，所以麻煩總統積極回應台中市民要求拆除部分燃煤機組，確實改善空污的心聲。

盧秀燕說，日前，她和行政院經濟部等單位多次磋商，強烈要求中央和台電要除役中火至少一至二部燃煤機組，市府環保局表明透過減少機組，可以實質減煤，以此降低空污的產出量。

2月12日那天，經濟部長沈榮津來台中市政府和她協商時表示，希望中火燃煤機組不要「除役」，他可至少「停役」二部機組。但除役是透過拆除實質減煤，停役則是備用隨時可再上場，因此，她和沈部長為了「除役」和「停役」2個名詞討論很久，後來並沒有實質共識，很可惜。

日前行政院又再表示中火燃煤機組都要發電及備用，不能夠拆除，這無疑對沒有共識的問題，再次雪上加霜。

她也說，其實去年和今年，大林、通宵、林口共有5部發電機組上缐，根據市府環保局的統計，這些新增機組足以分擔中火一半左右的發電任務，所以台中市政府希望中央正視空污，要求中火部分的燃煤機組必須除役，這樣的要求，並不過份。但她很無奈，中央似乎以拖待變，甚至一意孤行。

盧秀燕說，中央可杯葛燕子改善台中空污的施政，但不該拿中部人的健康陪葬，這是正義問題！這是道德問題！這是責任問題！

盧秀燕呼籲，蔡總統，燕子竭誠歡迎您來台中！我們一定會全力配合您的交管需求。但您是否也願意公開表態：「支持先拆除中火1至2部機組，跟台中市政府一起展現改善中部空污決心？！」

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關鍵字：盧秀燕,空污,中火,交管,總統

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