歷史文物IP走入民間　台北故宮對話南京、上海博物館

▲台北故宮博物院肉形石、翠玉白菜。（圖／台北故宮博物館）

記者魏有德／綜合報導

兩岸博物館商標與IP授權交流論壇27日於南京舉行，由南京博物院、上海博物館對話台北故宮博物院，藉此討論博物館文物數位化、文物授權模式等議題，激盪「文物走入民間」的創意。台北故宮IP授權負責人高登賢表示，「博物館是可以打破自身固有印象」，跨界合作對於廠商及IP方是互利共贏的方式之一。

▲台北故宮博物院IP授權負責人高登賢。（圖／主辦單位提供）

《2017中國授權行業年度白皮書》顯示，在IP授權市場上，「博物館授權」只佔2%。台北故宮擁有近70萬件文物典藏，高登賢任職期間，曾開發不少文物IP經典案例，包括結合新世代扭蛋、服裝，開發一系列新創衍生商品。此外，與廠商進行跨界合作，也是IP授權創造商機的方向之一，包括中秋咖啡杯及清宮資料夾，將翠玉白菜、肉型石、毛公鼎及蓮花溫碗等文物變成可食用的酸菜白肉鍋巧克力組等。

高登賢認為博物館有6種可操作的IP授權方式，從圖像授權、影音授權、合作開發、品牌授權、出版授權、聯名合作等角度出發。如何和廠商建立良好授權合作模式，高登賢提到，應有完整法律規定及相關程序細項規定、制度公開透明及對所有廠商公平。

▲南京博物院文化創意部主任邱永生。（圖／主辦單位提供）

為提升博物館自身IP價值，南京博物院文化創意部主任邱永生表示，南博文創部門近年開發2000多種文創產品，「去年的『穆夏文創產品』特展，3個月就賣了24萬件文創產品」。他提到，八年前初次到台北故宮博物院考察時，兩岸的文創產業差距較大，經過幾年的發展，大陸博物館文創產業發展迅猛，進入了上升階段。

2019南京創意設計周27日開幕，除兩岸博物館商標與IP授權交流論壇外，南京市博物總館也同步發表「南京禮物」博物館主題IP，包括3件雲錦「官補」、六朝青瓷蓮花尊、南宋月影梅紋銀盤和鑲金口刻梅花紋銀盞等。

