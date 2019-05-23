神秘男亂入蕾菈影片要求「上碼＋變聲」！網瘋找關鍵秒數疑是酷炫

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交友軟體風行，喜歡認識新朋友的男男女女，手機多少都有喜歡、常用的APP，性感網紅蕾菈最近就透露，自己迷上JustDating，某天在線上認識一位「很會約」的男子，直說「扯爆了，根本刷新我的三觀！」而且這個人還說自己是「不能露臉的紅人」，當然要約出來看看！

見面時，神秘男看到攝影機還生氣說：「你們怎麼要拍也沒先講啦……我的身分是不能露臉的，因為我其實有在做YouTuber。」，後製於是全程幫他上碼＋變聲，但因為該名男子怪動作、幹話不斷，網友一看秒說，「出場就知道是酷炫，穿搭太明顯啦」、「一定是酷炫啊，會有人那麽幹話嗎」。這則觀看次數破51萬的影片也吸引酷炫「本尊」來留言：「這男的也太像我了，不過還是我比較帥吧！」此話一出，更引來網友找出影片漏洞神打臉，像是變聲效果沒有調好，4:37、12:20就暴露酷炫的聲音，7:30放慢0.25倍速看，酷炫在窗戶玻璃有露臉，最好認的還是一路讓網友噴笑的幹話，「能讓我笑到哭的就只有酷炫啦！」

既然認為神秘男子是酷炫，網友都跪著看完這支約會爆笑片！酷炫劈頭就說今天算是一堂「速成班」，要傳授他10多年的交友經驗。他分析，用這款交友App的女生比較成熟，所以不只挑對地點很重要，男生的行頭也要扮起來。再來，第一站就是要帶女生去吃飯，蕾菈也趁吃東西時問酷炫對交友軟體的想法，酷炫竟然自爆自己就是在JustDating認識女朋友。蕾菈也發現不少人會想談心事，其實在交友軟體的互動沒有一般人想像的直接。

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酷炫老師搞笑演出讓網友笑到肚子痛，不過最後他突然一派正經說：「我用過很多交友軟體，這個App的女生老實說都很漂亮，也好聊好約。」有網友被吸引下載後回報，雖然有些對象不算他的菜，但照片真的90％不騙，對於想認真交朋友的男女生來說都是一大吸引點。

其實不管是不是用交友軟體認識朋友，或走怎樣的SOP，女生最在乎的就是「尊重」。酷炫也以自身經驗說：「女生如果只是想吃吃飯那也沒關係，好好吃個飯再送她回家。」讓蕾菈直呼溫柔，最後更幫所有網友暖心許願，希望大家透過交友軟體都可以找到心儀對象。



▲不能露臉的老司機，在蕾菈使用交友軟體邀請下現身說法了！（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）