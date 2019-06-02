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PTT爆「IP後顯示國家名」！兩派網戰翻　「創世神」杜奕瑾也說話了

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▲▼ PTT IP會附上國名? 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發現在PTT發文，IP會附上國名 。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一名網友今日中午在PTT八卦版爆卦，他表示稍早斷線回來網站後，發現文章後面的IP旁邊多附上了國家名稱，十分驚訝，「這是站方對付網軍的新策略嗎？」底下還有網友貼出實測截圖，發現列表中的確有顯示臺灣、美國等小字，甚至有的是顯示電信公司名稱。

▲▼ PTT IP會附上國名? 。（圖／翻攝自PTT）

請繼續往下閱讀...

▲ 難道是PTT 系統對付傳說中網軍的方法？（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民們持不同看法，有人認為這樣很好，「神犬柯黑現形紀」、「現形記喔喔喔」、「以後網軍哭哭了」、「這樣某個綠粉不能說推文都中國ip了」、「希望可以更仔細，顯示國家裡的縣市地區」、「讚喔」、「水啦！附IP國名讚」、「推文也加吧，麻煩從善如流一下」、「FB應該也要」。

不過另一派的網友則認為這根本不能證明什麼，「根本沒參考價值，現在要改IP這麼容易」、「現在很多三毛都會躲在台灣IP裡面，有差嗎」、「VPN怎麼說」、「可見鄉民多慘，需要站方這樣來幫你辨別是非」、「在公海發文怎辦」。

另外，也有部分鄉民隨後反應說沒有看到國名，「我是不是被國家放生了」、「484關閉功能了啊」、「我也看不到」、「感覺是資料庫還在測試」。

▲▼ PTT IP附上國名? 。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書）

▲杜奕瑾回應。（圖／翻攝自杜奕瑾臉書）

而PTT創站站長「創世神」杜奕瑾隨後也在臉書轉貼，表示「不要以為系統都沒在做事」，並且說自己也是上八卦版才知道的。

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關鍵字：PTT,鄉民,國籍,個資,IP,杜奕瑾

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