申請美簽新規定…「交出5年內社群帳號」　AIT回應了！

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美國加強對申請赴美簽證者的背景審查，未來申請者必須提供社群媒體帳號名稱以及5年內電子信箱、手機號碼等資料。美國在台協會（AIT）2日表示，此規範並不會影響持ESTA（電子旅遊許可證）赴美的台灣旅客。

▲美國在台協會內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



美國國務院去年公告更新簽證申請表，並於今年5月30日生效。根據規定，欲申請美國簽證，必須提供過去5年內的社群媒體帳號、電子信箱、電話號碼、國際旅行地點等資料，供美方確認使否有涉及恐怖主義行為的嫌疑。

根據中央社報導，AIT指出，此措施只會影響申請簽證者，包括非移民簽證線上申請表（DS-160），紙本非移民簽證申請表（DS-156）以及移民簽證線上申請表（DS-260），但並不會影響台灣旅客以「旅行授權電子系統（ESTA）」的免簽方式赴美。

AIT表示，國家安全是美國的首要考量，每位旅行者或移民者都需經過廣泛的安全檢查，美國力不懈地尋求改善審查程序機制，在保護美國公民的同時，也支持合法赴美民眾。AIT說，有力的申請簽證安檢標準，是為因應新型態威脅的動態作法，收集額外資料可強化美國審查與確認身份的程序。

美國於2012年宣布台灣加入免簽計畫，符合資格的台灣護照持有人可赴美觀光或商務達90天，不需要申請簽證，只要事先透過旅行授權電子系統（ESTA）取得授權即可。