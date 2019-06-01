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比黃金還貴！坪林冠軍包種茶　一台斤飆一百萬元：史上最高

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▲ 比黃金還貴！坪林冠軍包種茶 一台斤飆一百萬元：史上最高。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市長侯友宜頒發春季特等獎得主「陳源德」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜1日至坪林頒發「春茶特等獎」獎牌，並見證春茶特等茶拍賣過程，蔡龍銓先生首度參與新北好茶拍賣會，搶標「新北百萬冠軍包種茶」，以高達100萬元奪得1斤特等茶，高額的拍賣所得，將全數交由2019年特等獎得主陳源德。特等獎由坪林區源德茶園的第六代主人陳源德獲得，成為今年春季新科「冠軍包種茶王」。

當日首度舉辦「百萬冠軍特等茶拍賣」，現場來了相當多知名業者，包含之知名婚紗業者「艾葳精品婚紗」、知名和菓子業者「手信坊」、專業客製化冰淇淋「客惟您（股）公司、台灣區製茶工業同業公會、坪林在地企業「滴滴香」及「金瓜三號」等到場共襄盛舉，就為了搶奪新鮮上市的1斤特等獎茶，而1斤特等獎由蔡龍銓先生創紀錄以高達100萬元得標。

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▲ 比黃金還貴！坪林冠軍包種茶 一台斤飆一百萬元：史上最高。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市長侯友宜頒發春季特等獎得主「陳源德」合影。

蔡龍銓先生於得標後表示，台灣就是有北包種南烏龍的美名，而包種茶又以坪林的最出名，當然這是侯友宜市長上任後產出的第一批冠軍包種茶，相當吸引人來搶標，而且早就聽說特等獎已被訂購一空只剩這1斤，也要相當感謝其他好手的承讓，才有機會把特等茶抱回家，得標的茶葉半斤提供給現場的貴賓一同品嚐，另外半斤贈送給侯市長做紀念。

新北市長侯友宜表示，新北市是全臺灣文山包種茶最大產區，不論產量、品質、技術，通通是全國之冠。我們最辛苦也最優秀的茶農們，連續8年為新北市爭光，抱回「全國部分發酵茶製茶技術競賽」冠軍，顯示新北製茶技術與品質是正港的真功夫。

▲ 比黃金還貴！坪林冠軍包種茶 一台斤飆一百萬元：史上最高。（圖／新北市農業局提供）

侯友宜說，市府的責任就是要幫助農民生活，透過拍賣這次春季的特等茶，能給我們的特等獎茶農鼓勵鼓勵，也希望能提高我們包種茶的價值，讓農民賺大錢，今天蔡龍銓先生贈送的冠軍茶也一併提供給來坪林冠軍茶鄉旅遊的貴賓一同品嚐。

農業局表示，2019年坪林冠軍茶鄉在6月1、2、8、9日連續2個周末在坪林茶業博物館旁有豐富的遊程，包含一日茶農體驗、河岸音樂會、老街市集和手作DIY遊程，更千萬不能錯過一嚐1斤100萬的特等包種茶，每日上午10時到下午4時（10時、12時、14時、16時），在展售會場有茶師奉上百萬冠軍包種茶，名額有限。

這次也推出了「冠軍茶鄉旅遊地圖」各類秘境景點全都收錄在地圖中，只要手持著地圖就能輕鬆走讀坪林，邀請民眾來坪林品茶食、呷茶、欣賞各式表演，細品新北包種茶的美好滋味。相關訊息可上農業局網站查詢：http://www.agriculture.ntpc.gov.tw

▲ 比黃金還貴！坪林冠軍包種茶 一台斤飆一百萬元：史上最高。（圖／新北市農業局提供）

▲ 比黃金還貴！坪林冠軍包種茶 一台斤飆一百萬元：史上最高。（圖／新北市農業局提供）

▲ 比黃金還貴！坪林冠軍包種茶 一台斤飆一百萬元：史上最高。（圖／新北市農業局提供）

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