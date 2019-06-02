狂刷存在感=無法支持自己　「歪掉的網紅」還會帶壞新鮮人



▲不斷刷存在感的網紅，無法真正支持自己，脫序行為甚至影響年輕人。（示意圖／取自stocksnap）



文／許維真（梅塔）《自媒體百萬獲利法則》

這是發生在2018年的事情，對方是跟某平台簽約、不到25歲的小網紅。我的某位朋友很喜歡她，於是帶她來參加我的某場活動，當時卻造成與會的其他成員很不舒服，怎麼說呢？她一直打斷我的分享，直批分享的內容「很沒用」。雖然我滿歡迎來踢館或吐槽（反正早就習慣天天有人黑我），但畢竟其他成員想聽完完整的實作分享，我還是有禮貌地請她等到Q&A時間，再統一回覆問題。總之，她無法自己支持自己，需要粉絲支持與肯定，而且擁有過度舞台慾，總是想「被看到」。

如果沒有人支持你做這件事情，你是否仍會自己支持自己？

如果答案是肯定的，在實現目標的路上，你會發現身邊其實存在著許多支持你的人；甚至那些看似反對你的人，也會用某種形式支持你。舉例來說，我很感謝用訂閱服務支持我經營#一書一觀點，讓我得以繼續分享實作資訊的VVIP；也很謝謝批評我的「黑粉」，因為我知道，在意與討厭其實是一種能量，負面評價會讓我加深思考，更加成長。

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這位小網紅的行為讓我想到，近年來許多「另類」網紅不顧身為一位公眾人物應有的社會責任和影響力，言語驚世駭俗、行為脫序，太過百無禁忌地發表消極言論，影響了年輕人，特別是有一定程度情緒問題的孩子更容易受到影響。有些網紅甚至過度炫富，展現奢靡的生活方式，或是強調整容的好處（卻沒有提到失敗的風險與可能性），使社會新鮮人變得不切實際，不滿足於目前的生活狀況。

「梅塔，妳當初會做 #一書一觀點，是因為妳知道紅了就可以年收破百萬嗎？」

我曾經被問過好幾次這個讓我哭笑不得的問題。很多人以為紅了人生就此一帆風順，但卻沒想過，超過自己實力的名氣會帶來風險與困擾。更多人不願透過腳踏實地的努力改變現有生活，幻想透過整容或是攀上富二代等方式，一夜成名與致富。更有網紅嘲笑認真工作的一般上班族，以致於有些人喪失自信，造成自卑等不健康的心理。

社會新鮮人或是更年輕的網路世代，本來就處於摸索人生的階段，辨識能力相對匱乏，有些時候會去刻意仿效網紅，做一些不符年齡的行為。例如之前有一則新聞是，某大陸小學生瞞著父母，在網紅直播時，背地裡打賞上萬元。

小學生不知工作辛苦，揮霍父母的血汗錢只為博網紅一笑，得到肯定與注意；父母在得知孩子的所作所為之後，滿是氣憤和無奈。但是我也希望父母去反思，為什麼你的孩子為了擁有這樣的「歸屬感」而衝動行事？是不是家庭讓他感到寂寞與不被了解？



這也是為什麼我在這本書中不斷提到，原生家庭對於孩子長大後的行為影響非常大，希望曾經在家庭中受過傷的人，可以在書中找到靈感與自我療癒的方法，跳脫重複的人生模式。

★摘自遠流出版《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》一書。作者許維真（梅塔／Meta），自媒體行銷公司創意總監、「一書一觀點」創辦人，號稱全台第一「佛系晚紅」，不搞粉專，不下廣告，不接業配，不炒作流量，卻能靠訂閱平台年營收百萬。敢在臉書素顏直播，敢講真話不怕被黑。在身心靈、心理、療癒等領域也有多方研究的她，以自身經驗和心得撰寫此書，更獨創「3333計畫」，期望給想經營自媒體的素人方法與「心法」。



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