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連夜搶通！台14甲線翠峰路段開放小型車通行　

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▲南投縣仁愛鄉台14甲線18點6公里翠峰路段路基掏空，1日晚間7時35分搶通，先開放小型車通行，大型車延至明天上午6時開放。（圖／南投縣仁愛分局提供）

▲南投縣仁愛鄉台14甲線18點6公里翠峰路段路基掏空，1日晚間7時35分搶通，先開放小型車通行，大型車延至明天上午6時開放。（圖／南投縣仁愛分局提供

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路指標18點6公里翠峰路段，因連日豪雨導致路基掏空，5月30日路面塌陷，雙向交通中斷進行交通管制，經公路總局連夜搶修，6月1號晚間7時35分恢復小車通行，大型車預計2日上午6時開放通行。

公路總局表示，受日前雨勢影響，5月30日台14甲線18點6公里處翠峰路段，路基掏空，無人車傷亡。經空拍發現掏空處下方完全已無支撐，現場缺口持續擴大，長12公尺、寬4公尺、深14公尺 （原路寬約6點5公尺），30日晚間11時緊急封閉道路，連夜搶修，進行鋼軌樁打設與混擬土回填路基。

請繼續往下閱讀...

但因山區漸歇性大雨，導致混擬土不易凝固，原訂於6月1日下午3時搶通，延至晚間7時35分恢復通行，目前僅開放小車單線雙向通行，大車則預計2日上午6時開放通行。

▲晚間7時35分開放小車通行。

▲晚間7時35分開放小車通行。

公路總局提醒，搶通後該路段仍保持兩端保全進駐，請用路人依現場人員指揮行駛。另為確保用路人車安全，建議往北部及西部方向民眾改行台7甲線往宜蘭方向行駛，如欲往東部民眾請行駛下列路線台14甲線－台14線－國6－國3－國5至宜蘭、花蓮。

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關鍵字：翠峰,仁愛

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