一家都是認養人　捐助孩童20年　看著另一個孩子長大

▲小雅和呂叔叔一家人參加桃園家扶相見歡(左起認養人呂週迪、二女兒呂季璇、認養童小雅)。（圖／家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園家扶中心於6月1日假大溪好時節農莊，舉辦一年一度的認養人與認養童相見歡活動，今年共有60組、183人參與這個盛會，透過一日農莊活動體驗，讓彼此有更深入的認識。經營水電行的呂週迪，擔任認養人20年，他的兩位弟弟和自己的兩位女兒也受其影響，加入家扶認養人，一起從事善行。

呂週迪出在在彰化縣鄉下，他說，自小家境清寒，身為家中長子，無暇顧及學業，早早北上打拼賺錢，改善家中的經濟。他從水電學徒白手起家，力爭上游自己經營水電行。事業有成後，與妻子四處捐款回饋社會，兩個女兒受父母影響，也樂於助人。

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▲桃園家扶中心舉辦2019年相見歡活動。（圖／家扶中心提供）

呂週迪一家今天相見歡的認養童是在2008年認養的小雅，那時的小雅是一位6歲「膽小的女孩」，見面時總是躲躲藏藏；今年小雅年滿16歲，已經長成一位亭亭玉立、活潑外向的女孩。小雅憶起與呂家人的互動是「呂叔叔不擅言辭，他總是以行動來關心我；呂姐姐很會讀書，會分享學習的經驗，他們送的小天燈一直是我最珍藏的禮物。他們一家都對我很好，很暖心」。

沒有血緣關係的小雅與呂週迪一家，就像是家人般互動，把握彼此相見的時光。2016年後呂週迪退休，就將小雅的認養名義轉交給二女兒繼承，希望能夠繼續延續這份愛心。除此之外，呂週迪也邀請兩位胞弟加入認養人的行列，促成這一家族都是認養人，奉獻一給之力。

家扶基金會自民國1977年邀請國人參與認養行列，迄今已經走過42個年頭。這群默默付出的認養人提供社會正向力量，扶持弱勢家庭度過許多經濟難關。桃園家扶中心張伏杉主任表示，目前桃園中心共扶助1532戶3267童的弱勢家庭經濟扶助服務，仍需要社會善心捐款以推動扶助工作的進行；並且呼籲社工界有意投入弱勢貧窮扶助工作的社工們加入桃園家扶行列。