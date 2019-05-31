F-16對台灣是浪費錢！　包道格盼兩岸回到馬時代「務實接觸」

▲美國在台協會台北辦事處（AIT）前處長包道格。（圖／資料照）

記者曾俊豪／綜合報導

針對中美在台灣問題上的角力，前AIT台北辦事處處長包道格指出，北京正朝向統一的方向努力，但目前還沒有能力占領和完全控制台灣，如果今後十年內硬要這麼做「有可能會失敗」。他還提到，F－16對於台灣是浪費錢，北京追逐台灣的外交盟友也是不智之舉，呼籲兩岸能「保持務實接觸與合作，回到馬英九時代那種狀態。」

《中評社》於30日刊出包道格專訪，內容涵蓋中美關係、貿易戰以及台海局勢等，而在記者問到「台灣問題是否會失控？」時，包道格做出上述回覆。他指出，美中兩國領導人在此問題上都面臨制約，即便媒體在炒作事件，但短期內台海形勢並不悲觀，因為雙方都沒有意願去挑戰那個架構。



▲F-16在彰化戰備道起降實兵操演。（圖／記者呂佳賢攝）

包道格指出，北京正朝向統一的方向努力，但目前還沒有能力占領和完全控制台灣，如果今後十年內硬要這麼做，有可能會失敗，沒有任何領導人願意冒這個風險，也希望大家能從「不穩的行為」上後撤。

他舉例，F－16對於台灣似乎就是浪費錢，北京追逐台灣的外交盟友也是不智之舉，「海峽兩岸應當尋求一個方式，能保持務實接觸與合作，回到馬英九時代那種狀態。」

▲大陸國家主席習近平與美國總統川普。（圖／路透社）

包道格強調，任何時候處理不當，台灣問題都容易失控，目前沒看到兩國領導人有讓此問題失控的興趣，「但如果他們改變了盤算，台灣問題有可能在一夜之間失控。 」像是美國國會和川普政府中一些成員在「挑戰極限」（push the envelope）。

他表示，儘管有官員一直「挑戰極限」，但川普卻不會「突破極限」（break the envelope），例如美國在台協會台北新大樓落成前後，有人主張美國應當派內閣成員去台北，僅去年就有三次，名單都已經提交給川普，川普則是三次都拒絕。

不過，包道格也提到，由於當時中美貿易談判還在進行，川普沒有理由改變這一點，「但現在大壩已經破裂，擔心北京和華盛頓在台灣等敏感問題上表現克制的約束將會減少。 」

▲中美貿易戰發展也影響台海局勢。（圖／達志影像／美聯社）