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新北「健康小學堂」中信國小勇奪冠軍　東森YOYO臺全國首播

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▲ 新北「健康小學堂」中信國小勇奪總冠軍 東森YOYO臺全國首播。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北「健康小學堂」中信國小勇奪總冠軍，東森YOYO臺全國首播。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市衛生局與教育局聯手舉辦的「健康小學堂」，全市9大分區209隊初賽及46隊複賽的激戰，8支優勝隊伍6月1日在電視攝影棚，角逐年度總冠軍，最後由新莊區中信國小掄元，抱回獎座及1萬元禮券。精采戰況將於東森YOYO台首播，讓全國看見小朋友的朝氣與活力。

副市長謝政達表示，新北市健康小學堂趣味競賽，不僅已成了各國小校園的年度盛事，也讓各縣市爭相觀摩，甚至是來索取我們建立的題庫。經由長達3個月爭取晉級的賽程，可以建立小朋友廣泛的健康知識；以及喚起家長對學童健康的重視，並落實在居家生活中。

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▲ 新北「健康小學堂」中信國小勇奪總冠軍 東森YOYO臺全國首播。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北「健康小學堂」中信國小勇奪冠軍。

衛生局長陳潤秋表示，3月起跑的健康小學堂，歷經三個月209支隊伍的鑿戰，由海山國小、重陽國小、中信國小、三和國小、林口國小、中正國小、文德國小及永吉國小共8支隊伍脫穎而出，於6月1日在東森YOYO攝影棚角逐今年度的總冠軍，由知名節目主持人納豆及米可白擔任主持人。

陳潤秋說，健康小學堂除了有國小學童組隊，參加的答題競賽，另有健康小學堂網站：http://health-school.health.ntpc.gov.tw，提供所有市民朋友共同參與這場盛事，只要在9月1日前上線答題、積分，就可參加每月3重大抽獎活動，有按摩椅、SWICH遊戲機、氣炸鍋等一千多份的好禮，歡迎大家踴躍參加。

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