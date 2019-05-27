前AIT處長包道格訪高雄　韓國瑜：台灣絕不當Troublemaker

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地方中心／高雄報導

前美國在台協會處長包道格到訪高雄，與高雄市長韓國瑜會面，面對媒體詢問是否支持韓國瑜選總統，他尷尬避談，並稱「我不是台灣人」巧妙躲過話題。而韓國瑜與包道格用完午餐後，接受媒體聯訪，針對台灣要如何找到中美的定位，韓國瑜稱「他（包道格）不是用Trouble是用Surprise」，台灣不要做一個意外製造者。

高雄市長韓國瑜27日上午赴市議會接受市政總質詢，包道格11時許便出現在高雄市議會旁聽席，觀察韓國瑜的答詢狀況。面對媒體連珠炮似的詢問，包道格認為韓國瑜是個有趣的人，但未來是否會支持韓國瑜選總統，包道格則強調，「我不支持，我是美國人，我不是台灣人」，貌似對於選舉相關等敏感議題尷尬避談。

▲▼韓國瑜與包道格午餐後接受媒體聯訪。（圖／記者洪正達攝，下同）

韓國瑜與包道格用完午餐後接受媒體聯訪，指出包道格長期關注美中台問題，時逢中美貿易戰，韓國瑜表示，「包道格非常擔心，台灣在未來經濟發展努力的方向是否已做好準備？在中美之間台灣如何找到自己的定位？如何不要做一個『意外製造者』？如何穩定治理2300萬民眾？」談話的過程中，韓國瑜稱，「他(指包道格)不是用Trouble而是用Surprise」。

韓國瑜認為，以當前台灣的狀態，最重要的是要將所有的圍牆拆除，未來台灣要四通八達，夾在美中或東南亞之間都要通暢無阻，絕對不會擔憂或是自我設限、帶領2300萬人走向一條危險的道路，韓國瑜的看法是，「台灣絕對不能當Troublemaker」，絕對不當麻煩製造者，所有與台灣來往的國家或地區，包括兩岸，都應充滿和善，不會讓任何一方覺得過度地被威脅或是不愉快，這是台灣未來要走的路。

韓國瑜指出，包道格幾十年來關注台灣問題，台灣民眾要共同思考未來的路要如何走，該如何達到「台灣安全、人民有錢」的目標，韓國瑜提到，包道格也提醒台灣不要當「Surprisemaker」，要讓大家對台灣放心，「這跟我的想法不謀而合」！

▲前美國在台協會處長包道格 。（圖／記者洪靖宜攝）

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