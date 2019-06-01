好市多買iPad mini 5　網留神秘數字「123465」！他1張圖揭密...網全跪了

▲美式賣場好市多深受台灣消費者喜愛。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「想請教有人知道Costco的iPad mini 5 64g玫瑰金的商品編號是多少嗎？」近日有網友打算去美式賣場好市多買新一代iPad mini，但怕撲空白跑一趟，於是上網求問商品編號，這樣就能事先洽詢客服庫存量，結果「1樓」網友留下了神祕數字123465。

網友上（5）月底在PTT發文，提到最近想打算去Costco購入64GB版本的iPad mini 5玫瑰金色，不過網路上看到的照片標示都是太空灰，好奇有沒有人能提供商品編號，方便提前確認存貨，避免白跑一趟門市，「現在是打算知道編號後直接打電話去問現場有沒有現貨，再過去買，還請不吝指教。」

請繼續往下閱讀...

文章貼出後，馬上就有網友搶到1樓留言，簡短字句中沒有多餘的解釋，「金色只有256GB，編號123465。」另外一位網友有些困惑、半信半疑，似乎覺得有KUSO的可能性，「樓上好心，可是編號挺好笑。」

▲後來網友提供賣場內拍下的照片，驗證了「1樓」留言者根本先知。（圖／翻攝PTT）

結果，第三位好心網友出現，找了找手中照片，貼心幫1樓附圖，也驗證了他的每一字、每一句全是真的。圖中可見iPad mini玫瑰金色好市多賣的是256GB版本，價格1萬7229元，商品編號為123465。

照片出來之後馬上引來網友一片朝聖，「推一樓超級專業」、「推一樓，還以為是亂講」、「一樓Costco系統」、「還以為一樓在開玩笑哈哈」、「媽！快來看好市多員工！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！