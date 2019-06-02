美國又出狠招！申請簽證需交出5年「社群賬號」　中方回應…

▲美國6月1日更新了移民和非移民簽證的申請表格，要求美簽申請者填報社群媒體帳號。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中美再次角力？美國6月1日更新了移民和非移民簽證的申請表格，要求美簽申請者填報社群帳號，範圍涉及QQ、豆瓣、微博、優酷等。對此，中國駐美國大使館提醒，赴美中國公民在申請簽證誠實填寫赴美目的，誠實提供申請材料，抵美後不從事與簽證類別不符活動。

據《澎湃新聞》報導，自5月31日起，美國非移民簽證申請者線上填寫DS-160表格時，需要提交自己5年內使用的社群帳號名稱，包括豆瓣、QQ空間、新浪或騰訊微博、優酷。也包含臉書、推特、Instagram、領英（LinkedIn）或YouTube等。

美國國務院的這一要求是2017年3月美國總統川普發佈的行政命令，要審查入境者是否有極端主義傾向或國家安全風險。美國國務院2018年3月正式公佈了相關草案，並稱針對的是全球幾乎所有美簽申請人。根據草案，申請美國簽證除必須送交包括5年臉書、推特等社交媒體紀錄外，還必須提供過去的電話號碼、電子郵件地址、是否曾遭任何國家遣返紀錄，以及是否有參與恐怖活動的家庭歷史。

中國駐美國大使館6月2日發佈通知稱，近日美國政府開始要求，美國簽證申請人提供社群帳號資訊。中國駐美國大使館再次提醒，赴美申請簽證時遵守相關法律，誠實填寫赴美目的，誠實提供申請材料，抵美後不從事與簽證類別不符活動。

