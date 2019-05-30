「聽說有人臉」靈異照好兇　絕對領域被看光！網找碴全歪樓

▲原PO擺出撩人姿勢，網友超嗨！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

網搜小組／綜合報導

「聽說這張有人臉」一名網友在家拍性感照，赫然發現畫面中有怨氣女鬼，他嚇得PO網詢問，怎料「絕對領域」全失守，反讓網友歪樓暴動了！

一名網友慌張表示，獨自一人住在空洞的房子裡，一時興起自拍美照，怎料友人發現疑似有人臉，他嚇得在在臉書《靈異公社》求問，「可否有勞麻煩各位看看，是否是真靈或者是物品角度剛好而已？」

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詭異照片曝光，左側中間處出現一搓黑色頭髮，隱約有一雙眼睛盯著鏡頭看，不過原PO的撩人姿勢反讓網友噴鼻血了，他穿著白色短袖T恤，露出「胸」狠的上半身，左手輕微拉起衣角，刻意展現螞蟻腰，尤其邪惡的翹臀曲線讓靈異照頓時失焦，以及白皙美腿配上性感長襪，讓人看了目不轉睛。

大批網友歪樓驚呼「臀被吸引了」、「注意力集中在別的地方」、「我一直沒辦法注意人臉」、「天啊！身材真好…不過我看不出來有人臉」、「什麼人臉？我只看到腿腿，過膝襪跟絕對領域」。有人則安慰不是人臉「可能是雜物加上光線和角度問題」、「應該是一個黑色安全帽然後反光而已，不用緊張，去看看那個位置是不是安全帽」、「我只看到蛋黃哥的臉」。

▲原PO是男生，讓網友幻滅了！（圖／翻攝自臉書靈異公社）

另有眼尖網友發現原PO其實是個男兒身，「我只看到左手是男的」、「一看就知道你是男的」、「差點求番號了呢」、「真正讓我驚嚇的是版主是男的」，而他本尊也現身回應「是沒錯」。