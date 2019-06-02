下午1到3點不洗衣、吹冷氣最省錢！台電推新「即時電價」價差10倍技巧大公開

▲專家建議，下午尖峰用電時段避免洗衣、吹冷氣最省電費。（示意圖／記者姜國輝攝）



財經中心／綜合報導

「夏月電價」循例自6月1日啟動，連帶使得電費增加，台電今年最新研擬了以小時為單位的「即時電價」，分為紅、黃、綠3種電價，也就是最貴、次貴、便宜3種時段，前一天會通知用戶以哪種電價計算，以夏月尖峰時段比較，紅與綠價差可達10倍，若想省電費，避開尖峰「最貴」的下午1點到3點時段洗衣或吹冷氣，以小家庭來說，每期可省200元。

繼住商行簡易時間電價後，台電擬出即時電價方案，找來300用戶做實驗，依照備轉容量率及備轉容量預估隔天情況，將一天分為最貴、次貴、便宜3種時段，並以紅、黃、綠燈代表，會在前一天晚上6點通知用戶，隔天以何種顏色電價計算。其中紅燈尖峰時段，就落在下午1點到3點，專家建議，家庭主婦可以避免在此時段大量用電，挑在深夜10點到早上7點洗衣、吹冷氣，可以省下最多錢。

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▲夏季電價6月開跑，電費增加有超過7成是因用電量提高。（圖／記者謝婷婷攝）



根據實驗，紅燈和黃燈價差可達5倍，和綠燈最便宜時段比起來，更高達10倍之多，若將洗衣服的時間調整到最便宜的深夜綠燈時段，換算一期電費可省下200多元。

台電表示，即時電價新方案，在夏月及非夏月依用電狀況分3種燈號電價表，目前有200至300戶已裝設智慧電表用戶參與，預估8、9月實驗結束後，檢討節電效果及用戶回饋意見，最快明年報請經濟部核定後實施，實際方案和時程尚未確定。

台電說明，夏天氣溫飆高空調使用量大，導致電費增加，以電費增加400元來說，裡面有300元就是用電增加，100元試夏月電價調高所致。以去年家庭夏月平均月用電量408度為例，比非夏月平均增加117度，電費增加了415元，而其中的307元，也就是超過7成電費增加，就是因為用電量提高。