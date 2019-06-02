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控抹黑神回！韓粉哽咽「我只相信韓國瑜」　吳子嘉：周一公布更重大內幕

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜在凱道上慷慨激昂表示，「2020我準備承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨！」（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

美麗島電子報事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與一名新莊王小姐婚外情10多年，還生有一女，被韓控告誹謗罪。1日凱道誓師大會上，有韓粉哽咽為韓抱不平，「他是說到說到的一個政治家」，還有人神回應。對此，吳表示，由於是韓的場子不多做回應，但周一（3日）會公布更重大內幕。

一名韓粉表示，「韓冰是誰生的？當然不是韓國瑜生的嘛，是佳芬姐懷胎十月生的，這是常識好嗎？」有人提到吳子嘉就氣到爆粗口，「吳子嘉現在跟高雄市議員那些六小福一樣，他們全部都是來刷存在感。」有人講到快哽咽，「我不相信所有人的抹黑，我只相信我們韓市長，他是說到說到的一個政治家。」

▼美麗島電子報事長吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼過夜生女風波，韓國瑜要提告，吳子嘉強調請改快提。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲▼韓國瑜在台上感謝擠滿凱道的韓粉。（圖／記者季相儒攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

韓粉替韓國瑜抱不明，指吳子嘉抹黑，「他也沒有任何證據啊，而且以前的經驗都是失敗嘛，所以我們對他人格，我不要相信啦。」另一人認為吳子嘉說的完全沒憑據，「他也拿不出來啦，明明沒有這個事情，他一直在黑啊，那能怪什麼。那大家都曉得啦，眼睛都看得清清楚楚。」

韓粉砲火猛烈，但也有人認為吳子嘉的「每日一爆」，根本是另類替韓國瑜下達動員令，「我本來是不打算過來，後來這幾天看到新聞越看越氣。」對此，吳面對《東森新聞》記者詢問表示，暫時先不回應，但周一會公布更重大的內幕。

「2020我準備承擔任何重要職務，為中華民國不惜粉身碎骨！」韓國瑜親臨凱道「決戰2020贏回台灣」大會師現場，在發表慷慨激昂、長達28分鐘的演說後；今凌晨0時再於臉書發表感言指出，感謝在詭譎的局勢與天氣中，韓粉們始終願意與他站在一起，「周一開始，我們繼續拚市政、拚生活，為這片你我所熱愛的鄉土與國家！」

▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲▼韓國瑜妻子李佳芬全程陪在丈夫身旁。（圖／記者季相儒攝）

▲▼【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會,韓國瑜上台致詞。（圖／記者李毓康攝）

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