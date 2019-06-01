樹蔭下收操！阿金一陣狂吠…他急喊6次「我是人」自清　網笑炸：超有畫面

▲原PO被黃金獵犬狂吠。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名男網友近日晚上到公園慢跑，收操時到樹蔭底下拉筋，這時有個女人牽著黃金獵犬坐到對面長椅上。沒想到狗狗突然對原PO憤怒狂吠，眼看快拉不住阿金，主人便大喊「你那裡太黑了，快告訴牠你是人」。於是原PO便和阿金進行了一段「我是人！」「汪！」的爭辯，超有畫面的文字敘述讓其他人都笑噴。

這位男網友31日晚上在《Dcard》貼文，說他昨晚11點到公園慢跑，收操在一個樹蔭底下拉筋，有個女生牽著黃金獵犬坐到他對面的長椅上，雙方距離大約6、7米。「不知為何，黃金獵犬突然一直對我狂吠，非常憤怒的狂吠」，原PO說當時的他嚇傻，馬上停下動作，心中也冒出OS「要是跑開牠衝上來怎麼辦？雖然我瘦，但是屁股還是很有肉的啊！」

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▲原PO當時到公園慢跑。（示意圖／pixabay）

對方極力想拉住狗狗，但眼看拉不住叫紅眼的阿金，原PO又依然凍結在原地，主人趕緊大喊「你那裡太黑了，快告訴牠你是人」。聽到這句話後，原PO馬上聽話照做：

原PO：（對狗大喊）我是人！我是人！

黃金獵犬：汪！！汪！！！

原PO：我是人！我真的是人！！

黃金獵犬：汪嗚！！！汪！！！！

女主人：福八他是人！他是人！！！

原PO：對！我是人啊！我是人啊啊啊！！！

黃金獵犬：哼！

原PO：……

原PO最後也相當哭笑不得「第一次跟狗解釋我是人成就get」。看到有人在留言處笑他「女主人可能在想又騙到一個人了」，他也忍不住回應「我現在也覺得她是計畫通」，並透露當時「我越喊牠越嗨呀，汪！」

其他人忍不住笑噴，「單身狗有一種魯味，習慣就好」、「換個想法，這主人也蠻懂狗的」、「習得與狗對話技能」、「我要收藏起來以後看了再來笑一笑」、「狗對你吠就吠回去啊！比牠兇你就贏了」、「狗語十級」、「哈哈哈這篇文有畫面欸」、「主人好ㄎㄧㄤ，你也很配合」。

▲一想到阿金和原PO「對話」的畫面，網友就笑翻。（示意圖／LibreStock）

還有網友聯想到經典廣告台詞「原po：『我是人！我是人！』黃金獵犬：『汪！！汪！！！』原po：『我是人！我真的是人！！』黃金獵犬：『汪嗚！！！汪！！！！』原po :『 維大力?』黃金獵犬 :『水啦！』」、「對不起我腦袋最近怪怪的 一直腦補出這個畫面」，讓不少人笑炸。

不過也有網友猜測，「你搞錯了啦！他是在叫樹蔭下你背後的人」、「搞不好真的有鬼，在原po後面，被狗狗吼走了」、「你最近有沒有覺得肩膀重重的……背痠痠的……」、「會不會是你旁邊的東西嚇到牠了」、「晚上11點……牠是看到別的『東西』才叫的吧？」

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