激似曾莞婷！40歲辣媽逆生長「蜜桃臀看光光」兇炸　網暈：說20歲也信

▲辣媽穿唯美白紗，氣質出眾！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者劉維榛／綜合報導

「媽咪40歲前的紀念婚紗！」一名女網友閃曬媽媽養眼照，「邪惡雪球」讓人看了眼花撩亂，宛如逆生長的容貌、體態，令網友忌妒不已，更直呼媽媽激似本土劇女神曾莞婷。

一名女網友在《Dcard》出賣媽媽婚紗照，一度引發網友暴動，難以想像照片中的野艷美女是2個孩子的媽，原PO透露，去年爸媽結婚20周年，而下個（7）月媽咪將滿40歲，為了想守住青春，她靈機一動去拍婚紗照，絕美白紗照曝光，就像即將出嫁的準新娘。

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如果以為婚紗走保守風格就錯了，第二套登場的是「狂放黑美人」系列，媽媽秒化身性感小野貓，合身剪裁的細肩帶禮服「超兇」，大方露出渾圓美乳，姣好身材一覽無遺。第三套更狂，媽媽穿著毛毛外套，大露白皙香肩，網友眼角忍不住緊盯，蜜桃臀全被看光。

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在不少男性眼裡，襯衫是最具幻想力的單品，辣媽也選擇拍狂放的襯衫照，下半身零遮掩，飄散出有個性的女人韻味。原PO透露，媽媽比爸爸小3歲，還沒20歲就生下自己，還有一位弟弟，1女1子湊成一個好字，一家四口幸福美滿。

媽媽猶如逆生長般，原PO則笑稱，「（媽媽）生小孩後沒有變黃臉婆，反而更勤勞的保養，無論健康、美容、身材都是，所以才有今天凍齡的感覺」，強調能站就不坐，做家事、走路、飲食控制都是保持體態的關鍵。另外，原PO認為，因媽媽擔任家管「不用在外面奔波」，可能也是維持年輕的因素。

文章掀起一股朝聖熱潮，網友紛紛驚呼「這才20初吧」、「標準的美魔女」、「媽媽都這麼美了！女兒一定很漂亮」、「媽媽長得好像洪小鈴，真的好漂亮」、「好誇張，這妳姊吧」、「有像藝人的Fu，媽媽可以出道了」、「好像張柏芝！」、「媽媽有股曾莞婷的美感，太性感了」、「說是準新娘我絕對相信」。不少人則敲碗，想看原PO本尊容貌，她則默默表示「我像到爸爸」。

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