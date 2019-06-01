新婚3個月突墜19F身亡...丈夫痛哭！警方偵破驚「全是設計好的」

▲高男當時表情難過稱，自己的不慎從19樓陽台墜下。（圖／翻攝看看新聞，下同）

大陸中心／綜合報導

安徽淮北市一名新婚3個月的張姓女子突然從19樓墜下身亡；而當時，她的丈夫則在一旁不停流淚。事後，警方發現該名死者的屍體呈現「彎折狀態」，而且身上的衣服還有破損痕跡，仔細追查後才恍然大悟，原來這一切都是丈夫設計好的假案發現場。

綜合陸媒報導，案發當時，死者的丈夫高男表示，妻子是因為想要送一個窗簾給自己妹妹，在陽台上丈量的時候卻沒站穩，不小心墜下19樓而死亡。雖然現場並沒有甚麼可疑之處，但警察發覺高男事後的表情十分淡定，加上死者身上的衣服有破損，腳上的鞋子還有脫落痕跡，因此認為這案件沒那麼簡單。

▲警方在死者屍體上發現，身上的衣服有破損痕跡。

事後，警方不斷追查，發現高男曾有一段感情糾葛。據悉，高男和張女在2016年9月時相識，兩人很快地墜入愛河，並且在10月時辦理結婚登記手續；不過結婚後，高男卻與多名中年女性有著曖昧關係，但他在妻子身亡時，卻和警方表示，自己和妻子感情非常好。

除此之外，高男和張女在結婚登記的前一天簽署了一份婚前協議；內容顯示，高男在結婚登記3個月內要將名下一些房產、車輛過戶給女方。不過，結婚之後，高男卻以各種理由拒絕這份協議，而且還私底下幫妻子購買保險。保險單內容指出，若張女在一年內發生意外死亡，高男就能獲得50萬元（台幣約228萬元）的意外保險金。

▲張女和高男在婚登記的前一天簽署一份婚前協議。

隨後，警方與高男所有的曖昧對象進行聯繫，發現他竟和每個女性謊稱，自己有房、有車，而且家裡是經營海鮮、水產生意，條件非常優越，甚至還慫恿曖昧對象去騙自己妻子購買人身意外保險。經調查，高男事後也承認，因為眼看保險期限快到，才會策劃這一齣假意外的戲碼，想藉此得到保險金。最後，高男因故意殺人罪，被法院一審判處死刑。