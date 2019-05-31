企業接班人關注「家族憲法」　信託、股權轉讓與遺囑等有助永續經營

▲家族憲法組織架構圖。（圖／萬國律師事務所提供）

記者李蕙璇／台北報導

從保險金指定受益人到家族財產繼承人，關於手足爭產、繳交龐大遺產稅等案件時有所聞，也讓民眾愈注意傳承、信託、節稅等法律稅務。除了保單設計可分期給付保險金類信託功能，還可以透過「家族憲法」提早做財富經營與分配的規劃。

資誠聯合會計師事務所「2018全球暨台灣家族企業調查報告」調查，上市櫃公司家族持股逾25%，或非公開發行公司家族持股逾50%，顯示國內家族企業占比高。其中有74%計劃10年內交班的家族企業，僅6%負責人已展開設置健全接班規畫。而各國企業設有類似家族憲法永續傳承者，平均約15~20%。

▼萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升（左）與資深律師張子柔。（圖／記者李蕙璇攝）

萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升、資深律師張子柔表示，國內有些具有規模的家族企業已開始關注並選擇訂立家族憲法（ Family Constitution） ，作為有效傳承家族營運事業之方針與藍圖，如同個人預立遺囑可先按自己意願分配財產傳承及永續經營的部分。

企業創辦人、接班人及繼承人等，可以彼此共同討論及訂定共同遵行的家族憲法，通常開宗明義會載明家族的使命、價值觀、理念及原則標準，以及家族成員所扮演的角色、分際及權利義務、如何持有家族企業股權結構、紛爭解決、家族企業董事會的運作及家族董事會等。

而且「家族憲法」是經所有家族成員達成共識並將它具體化後簽訂之正式書面文件，並從中討論信託契約、股權轉讓或分配協議、遺囑、借名登記或股權代持契約、委任或代理契約等，都是有助於企業永續經營及財富傳承。

▼歐美盛行的家族憲法正受到國內家族企業關注。（圖／萬國律師事務所提供）